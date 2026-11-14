Muğla'da vakaya giderken ambulansta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Muğla’nın Menteşe ilçesi Tabakhane Caddesi üzerinde, bir vakaya gitmek üzere hareket eden ambulansın sürücü koltuğunun arkasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçta bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri yangını fark eder etmez ambulandan hızla tahliye oldu.

ilk müdahale ve tahliye:

Sağlık personeli, yangının büyümesini önlemek için ambulanstan alınan yangın tüpüyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. O sırada çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerindeki esnaf ve vatandaşlar yangını endişeyle izledi. Müdahale sonucu yaralanan olmadı.

itfaiye müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ve ambulansta soğutma çalışması yaptı. Yangının çıktığı sırada yönlendirilen vakaya ise başka bir ambulans sevk edilerek sağlık hizmeti aksatılmadı.

Olayla ilgili olarak yetkililer yangının çıkış nedenine dair inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin zamanında tahliyesi ve ilk müdahalenin etkili olması, daha büyük bir zararın önlenmesini sağladı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE VAKAYA GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKAN AMBULANSIN SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN ARKASINDA YANGIN ÇIKTI\.