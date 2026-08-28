Muğla'da yangınlara karadan ve havadan yoğun müdahale: durum büyük ölçüde kontrol altında

Muğla'da yangınlarda son durum

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla’da meydana gelen iki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM'nin açıklaması:

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Köyceğiz’de yakıt tankeri patlaması sonucu meydana gelen yangın, Fethiye’de başlayan yangın, her iki yangını da ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Müdahalenin kapsamı:

Açıklamada yangınların tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü vurgulandı; yetkililer, bölgedeki müdahalenin devam ettiğini belirtti.

Havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahale sonucu yangınların büyük ölçüde kontrol altına alınmış olması yetkililerce aktarıldı ve çalışmaların tamamlanmasına kadar müdahalenin süreceği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü: Muğla'daki yangınlar büyük ölçüde kontrol altında