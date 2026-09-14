Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,1195 -0,36%
Bist 14.293,58 -1,20%
Altın Gram 6.765,40 -1,83%
EUR/USD 1,1538 -0,54%
Brent Petrol 108,74 +3,95%
--°

Muğla'da yoğun denetim: bin 483 sürücüye işlem, 191 araç trafikten men

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, 7-13 Eylül 2026'da 17 bin 711 aracı denetledi; bin 483 sürücüye işlem, 191 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da yoğun denetim: bin 483 sürücüye işlem, 191 araç trafikten men

Muğla'da trafik denetimleri sonuçlandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 17 bin 711 araç kontrol edildi.

denetim sonuçları:

Kontrollerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen bin 483 sürücüye işlem yapılırken, 79 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Denetimler sonucunda ayrıca 191 araç trafikten men edildi.

eğitim ve bilgilendirme:

Denetimler sırasında trafik güvenliğinin artırılması amacıyla bin 34 yol kullanıcısına trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın açıkladığı bu veriler, 7-13 Eylül 2026 dönemine ilişkin sayısal sonuçları yansıtmaktadır.

JANDARMA MUĞLA’DA BİR HAFTADA 17 BİN 711 ARAÇ DENETLENDİ

JANDARMA MUĞLA’DA BİR HAFTADA 17 BİN 711 ARAÇ DENETLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum'da tefecilik, yağma ve dolandırıcılık iddiasıyla 7 gözaltı
images

Tunceli'de gençleri hedef alan suç ağlarına darbe: 8 kişi yakalandı
images

Atakum'da eşi darbedilen şüpheli tutuklandı
images

Kimlik tespiti için haftalar gerekebilir: MV June Aster yangını

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atakum'da eşi darbedilen şüpheli tutuklandı

Cankurtaran yaz kampı'nda toplumun özel konuklarıyla buluşma

Kimlik tespiti için haftalar gerekebilir: MV June Aster yangını

Malatya'da Gürkaynak mevkiinde kafa kafaya çarpışma: iki kişi yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi