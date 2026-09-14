Muğla'da yoğun denetim: bin 483 sürücüye işlem, 191 araç trafikten men

Muğla'da trafik denetimleri sonuçlandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 17 bin 711 araç kontrol edildi.

denetim sonuçları:

Kontrollerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen bin 483 sürücüye işlem yapılırken, 79 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Denetimler sonucunda ayrıca 191 araç trafikten men edildi.

eğitim ve bilgilendirme:

Denetimler sırasında trafik güvenliğinin artırılması amacıyla bin 34 yol kullanıcısına trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın açıkladığı bu veriler, 7-13 Eylül 2026 dönemine ilişkin sayısal sonuçları yansıtmaktadır.

JANDARMA MUĞLA’DA BİR HAFTADA 17 BİN 711 ARAÇ DENETLENDİ