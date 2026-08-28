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Muğla'dan 30 ağustos mesajı: bağımsızlık mirasını koruma vurgusu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 30 Ağustos’un mirasının üretim, eğitim ve halkın egemenliğiyle yaşatılacağını vurguladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Merve Çelik

Muğla'dan 30 ağustos mesajı: bağımsızlık mirasını koruma vurgusu

Aras'ın 30 Ağustos mesajı

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajla bu önemli günün tarihî ve güncel anlamına dikkat çekti. Aras, milletin bağımsızlık kararlılığının ve Cumhuriyet’in kuruluşunun bu zaferle yakından ilişkilendiğini belirtti.

zaferin tarihi ve önemi:

Mesajında 30 Ağustosun, Türk milletinin vatanını işgalden, geleceğini esaretten kurtardığı gün olduğunu ifade eden Aras, 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe’den başlayan Büyük Taarruz’un, Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle 30 Ağustos’ta kesin zafere ulaştığını hatırlattı. Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini de aktardı: "Memleketimizi esir etmek isteyen düşmanları behemehâl mağlup edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır", bu sözün Büyük Zafer’i mümkün kılan sarsılmaz inancın ifadesi olduğunu kaydetti.

bugünün sorumlulukları ve Muğla'da uygulama:

Aras, Büyük Zafer’in bize yüklediği sorumluluğun bugün de sürdüğünü vurguladı. Bu sorumluluğun gereği olarak sanayide üretmek, tarlada bereketi çoğaltmak, bilim ve teknolojide ilerlemek gibi hedeflerin önemine işaret etti; ayrıca gençlerin geleceklerini kendi ülkelerinde güvenle kurabilmelerinin ve millî iradenin üstünlüğünün korunmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Muğla özelinde, belediye yönetiminin Cumhuriyet’in değerlerine bağlı kalarak; üreten, gelişen ve geleceğe güvenle bakan bir kent hedefiyle çalıştığını aktaran Aras, kaynakların kamu yararına kullanılması, hizmette adalet ve yönetimde halk iradesine dayalı uygulamaların özellikle önemsendiğini söyledi.

Mesajını, Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını anarak sonlandıran Aras, 104 yıl sonra dahi bu mirasın yaşatılmasının hem tarihî bir görev hem de gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluk olduğunu vurguladı. "Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünde başta Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadeleriyle mesajını tamamladı.

KIYI BELEDİYELER BİRLİĞİ VE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI...

KIYI BELEDİYELER BİRLİĞİ VE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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