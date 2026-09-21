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Muğla'dan baba-oğulun Portekiz yolculuğu: Türkiye şampiyonluğundan dünya kupasına

AFAD görevlisi Barış Adan ve oğlu Barkın, Modern Pentatlon Triathle'de Türkiye sıralamalarında derece alıp Portekiz'deki Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muğla'dan baba-oğulun Portekiz yolculuğu: Türkiye şampiyonluğundan dünya kupasına

Muğla'dan Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası vize:

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli Barış Adan ile oğlu Barkın Adan, Modern Pentatlon Triathle yarışmalarında elde ettikleri derecelerle kentte ve spor camiasında büyük ilgi topladı. AFAD bünyesinde tekniker olarak görev yapan deneyimli sporcu Barış Adan, 17 Eylül'de düzenlenen Modern Pentatlon Triathle Ulusal Sıralama yarışmalarında Master 40+ kategorisi ve PUS (Performans Ulusal Sıralama) klasmanında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Sezonun Alanya'daki ilk ayağında da altın madalya kazanarak istikrarlı bir performans sergileyen Adan, 2025'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın ardından başarı grafiğini bir üst düzeye taşıdı. Bu sonuçlar, Adan'ın uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etme yolunu açtı.

Minik sporcu Portekiz yolcusu:

Muğla Altın Kulaç Yüzme Akademisi Spor Kulübü sporcusu Barkın Adan ise U9 kategorisinde gösterdiği performansla Türkiye PUS sıralamasında üçüncülük elde etti. Modern Pentatlon Milli Takım Antrenörü Alperen Efe Baykara eşliğinde hazırlanan genç sporcu, 26-29 Ekim tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek Dünya Kupasında milli formayı giymeye hak kazandı.

Muğla'ya çifte gurur yaşatan baba-oğul, Portekiz'e yönelik hazırlıklarını aralıksız sürdürürken hedeflerini uluslararası kürsüde bayrağımızı dalgalandırmak olarak ifade etti. Aile dayanışması ve düzenli antrenmanların, her iki sporcunun da başarısında belirleyici olduğu vurgulanıyor.

MUĞLALI BABA-OĞULDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VE DÜNYA KUPASI GURURU

MUĞLALI BABA-OĞULDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VE DÜNYA KUPASI GURURU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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