Muğla'nın COP31 çıkarması

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üç farklı platformda yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü açıkladı. Aras, altyapı ve finansman ihtiyaçları, mavi karbon ekosistemlerinin korunması ile gençlerin politika süreçlerine katılımı konularını ayrı oturumlarda değerlendirdi.

Altyapı ve finansmanda gerçek hizmet nüfusu:

İLBANK tarafından düzenlenen "Yerelden Küresele: Dirençli Şehirler İçin Ortak Çözümler" panelinde konuşan Aras, Muğla'nın yerleşik nüfusunun 1,1 milyon olmasına rağmen turizm sezonunda hizmet verilen nüfusun 7 milyona kadar çıktığını vurguladı. Bu nedenle turizm kentlerinde altyapı yatırımlarının ve finansman modellerinin yalnızca yerleşik nüfusu değil, gerçek hizmet nüfusunu dikkate alacak şekilde planlanması gerektiğini belirtti.

Aras, Muğla'nın su güvenliğini güçlendirmek için yürütülen projelere de değindi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle yürütülen 63 milyon avroluk MUSKİ Kayıp ve Kaçakların Önlenmesi Projesesi ile Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz hattındaki su altyapısının yenileneceğini; ayrıca yaklaşık 50 milyon avroluk Ekinanbarı Desalinasyon Tesisi ile Milas ve Bodrum'a yılda yaklaşık 20 milyon metreküp ilave içme ve kullanma suyu sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

İklim yatırımlarının hayata geçirilmesinde ulusal kurumlar, uluslararası finans kuruluşları ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Aras, Muğla’da düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi sonunda 50 yerel yönetim ile bölgesel ve uluslararası kuruluşların imzaladığı Muğla Deklarasyonu'nun ortak mücadelede önemli bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Mavi karbon ve deniz koruma çalışmaları:

17 Kasım'da Akdeniz Pavilyonu'nda WWF ve IUCN Akdeniz İşbirliği Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte Aras, Muğla’nın denizlerini korumaya yönelik çalışmaları paylaştı. Deniz çayırlarının karbon depolama, denizel biyoçeşitliliğin korunması ve kıyı erozyonunun azaltılmasında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bodrum Yarımadası çevresindeki yaklaşık 250 kilometrelik kıyı şeridinde yürütülen deniz çayırı haritalama çalışmalarının 2027 ve 2028 yıllarında Muğla kıyılarının tamamına yayılmasının hedeflendiğini belirten Aras, Bodrum, Milas, Marmaris, Ula ve Fethiye kıyılarında kurulan yapay zekâ destekli 15 Elektronik Gemi Denetim Sistemi hakkında bilgi verdi. Bu sistemlerle deniz kirliliğinin kaynağında tespiti ve önlenmesi için bilimsel çalışmalarla teknolojik uygulamaların birlikte yürütüldüğünü ifade etti.

Aras ayrıca, önümüzdeki 12 ay içinde uluslararası kuruluşlarla birlikte deniz çayırlarının korunmasına yönelik bir pilot proje geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Gençler ve 2050 hedefi:

18 Kasım'da UCLG Pavilyonu'nda gerçekleştirilen "Gençlerin Sesi, Yerel Eylem: İklim Çözümlerine Toplumların Katılımı" başlıklı oturumda Aras, Avustralya ve Çin'den gelen gençlerin deneyimlerini dinlediğini belirtti. Gençlerin iklim politikalarının yalnızca yararlanıcısı değil, karar alma ve uygulama süreçlerinin doğrudan bir parçası olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti: "Gençler, politikalarımızın yalnızca yararlanıcıları olmamalı; bu politikaların şekillendirilmesinde aktif ortaklarımız olmalıdır. Gençler olmadan gençler için iklim çözümleri üretemeyiz."

Muğla'nın 2050 yılında karbon nötr ve iklime dirençli bir kent olma hedefinde genç katılımını temel başlıklardan biri olarak gördüklerini söyleyen Aras, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi aracılığıyla gençlerin kent yönetimine, proje geliştirme süreçlerine ve çevre politikalarına doğrudan katılımını desteklediklerini belirtti. UCLG, MedCities, B40 ve Eurocities gibi uluslararası kent ağları üzerinden farklı ülkelerden gençlerin ortak projeler geliştirmesinin önemine değinen Aras, COP31'de kurulan iş birliklerinin yerel ölçekte somut çalışmalara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

BAŞKAN ARAS COP31’DE ÜÇ FARKLI PLATFORMDA