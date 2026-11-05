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Muğla'dan konukevinden çıkan kadınlara yeni yaşam için nakdi destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, konukevi hizmetini bırakan kadınlara 50 bin TL başlangıç desteği ve aylık 15 bin TL ile altı ay süreyle nakdi destek verecek.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muğla'dan konukevinden çıkan kadınlara yeni yaşam için nakdi destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yeni nakdi destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Kadın Konukevi Sonrası Nakdi Destek Projesi ile konukevi hizmetinden ayrılan kadınların bağımsız bir yaşam kurmalarına yönelik maddi destek sağlanması hedefleniyor.

kimler başvurabilecek ve değerlendirme süreci:

Projeden yararlanmak isteyenler, konukevi hizmetini sonlandıran ve başvuru şartlarını taşıyan kadınlar olarak tanımlanıyor. Başvurular, belediye tarafından yapılacak sosyal inceleme ve değerlendirme süreçleriyle incelenecek; ihtiyaç tespitine göre destek verilip verilmeyeceğine karar verilecek. Ödemeler, yararlanıcıların banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek ve sürecin şeffaf yürütülmesine özen gösterilecek.

destek tutarı, süresi ve uzatma koşulları:

Projede yer alan maddi destekler iki ayağa ayrılıyor: yeni bir yaşam kurabilmeleri için kadınlara bir defaya mahsus 50 bin TL başlangıç desteği verilecek; ayrıca aylık 15 bin TL nakdi destek sağlanacak. İlk uygulama döneminde ödeme süresi 6 ay olarak belirlenmiş; sosyal inceleme sonucunda desteğe hala ihtiyaç duyulduğu tespit edilirse bu süre 6 ay daha uzatılabilecek.

Proje aynı zamanda kurumlar arası iş birliğiyle yürütülecek ve kadının ekonomik bağımsızlığını desteklemeye odaklanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın hem maddi destek sağlama hem de kadınların toplumsal hayata katılımını güçlendirme amacını taşıdığını vurguluyor.

Başkan Ahmet Aras uygulamaya ilişkin şunları söyledi: "Şiddetten uzaklaşmak isteyen bir kadının önünde ekonomik kaygılar yeni bir engel oluşturmamalı. Konukevinden ayrıldıktan sonraki dönem, kadınların hayatlarını yeniden kurmaları açısından çok önemli. Biz bu süreçte kadınların yalnız kalmasını istemiyoruz. Kendi evini kurabilen, kendi kararlarını verebilen ve geleceğine güvenle bakabilen kadınların yanında olmak sosyal belediyeciliğin temel sorumluluklarından biri. Kadınların hayatlarını yeniden kurarken ihtiyaç duydukları desteği sağlamak ve bu yolda onlara güç vermek için çalışmaya devam edeceğiz."

Belediye, projeyle şiddet mağduru kadınların konukevinden ayrıldıktan sonra karşılaşabilecekleri ekonomik zorlukları azaltmayı, güvenli ve bağımsız bir yaşam kurmalarını desteklemeyi ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmayı amaçladığını belirtiyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN KADINLARIN YENİ YAŞAMINA BAŞLANGIÇ DESTEĞİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN KADINLARIN YENİ YAŞAMINA BAŞLANGIÇ DESTEĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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