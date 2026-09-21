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Muğla'dan Şam'a turizm köprüsü arayışı

Ahmet Aras liderliğindeki heyet, Şam'da Suriye Turizm Bakanı Mazen al-Salhani ile turizm, yatırım ve kentler arası iş birliğini geliştirme yollarını ele aldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Muğla'dan Şam'a turizm köprüsü arayışı

Muğla heyetinin Şam ziyareti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Kültür ve Turizm Komisyonu Başkanı Ahmet Aras, Şam’da Suriye Turizm Bakanı Mazen al-Salhani ile bir araya geldi. Görüşmede öncelikli gündem maddelerini turizm, yatırım ve kentler arası iş birliği oluşturdu.

görüşmenin odak noktaları:

Toplantıda Muğla ile Suriye kentleri arasında kurulabilecek yeni iş birliği imkânları değerlendirildi. Heyetler, iki ülkenin turizm sektörlerinin karşılıklı ziyaretlerle saha koşullarını yerinde inceleyerek yatırım ve ortak projeleri tespit etme konusunda mutabık kaldı. Görüşmede özellikle kültür ve turizm alanında ortak adımların atılması gerektiği vurgulandı.

gelecek adımlar:

Aras, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, Dünya Belediyeler Birliği çatısı altında ortak projeler geliştirmeyi ve bölgesel kültür ile turizm iş birliğini güçlendirmeyi öncelikleri arasında gördüklerini söyledi. Aras, Akdeniz kentleri arasında iş birliklerinin önemine dikkat çekerek şunları ifade etti: "Akdeniz’in kentleri arasında kuracağımız her yeni köprünün; barışa, karşılıklı güvene ve ortak kalkınmaya katkı sağlayacağına inanıyorum". Taraflar, önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaretler ve saha çalışmalarıyla somut adımlar atmayı planlıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ ORTA DOĞU VE BATI ASYA BÖLGE...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ ORTA DOĞU VE BATI ASYA BÖLGE TEŞKİLATI KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI AHMET ARAS, SURİYE’NİN BAŞKENTİ ŞAM’DA SURİYE TURİZM BAKANI MAZEN AL-SALHANİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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