Muğlalı dağcı zorlu Suppa Durek rotasını aştı

Muğlalı sporcu Suppa Durek zirvesine ulaştı

Denizli'de yaşayan Muğlalı sporcu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde dağcılık antrenörü olan Nursel Ölmez, Hakkari Cilo Dağları'ndaki 4.123 metre rakımlı Suppa Durek zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Ekip, 26 Ağustos 2026 sabahı yürüyüşe başlayıp aynı gün zirveye ulaşarak bölgenin zorlu coğrafyasını aşmış oldu.

Hazırlık ve tırmanış rotası:

Ölmez ve beraberindeki beş kişilik ekip, rehberler Barış Adıyaman ve Beşir Tertemiz eşliğinde hazırlıklarını tamamladı. 24 Ağustos'ta Bala Yaylası'nda ilk kampı kuran ekip, 25 Ağustos'ta Gezre Yaylası'na geçti. 26 Ağustos sabahı saat 05.00'te tırmanışa başlayan grup, saat 10.15'te 4.123 metre rakımlı zirveye erişti. Zirveden inişe saat 11.00'de başlayan ekip, parkur boyunca dört kez ip açarak zorlu inişi tamamladı ve saat 16.30'da Bivak Kampı'na ulaştı.

Tırmanış ekibinde rehberler Barış Adıyaman ile Beşir Tertemiz'in yanında Bingöl'den Mert Akbulut ve Ankara'dan Gülnur Bağcı da yer aldı. Ölmez, beş kişilik bir ekip olarak dağa tüm zorluklara rağmen çıkan kadın dağcı olmanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Suppa Durek'in geçmişi ve motivasyon:

Suppa Durek, dağcılık camiasında zorlu ve riskli rotalar arasında gösteriliyor. Ölmez, dağın ilk tırmanışının 1982'de Enver Yıldırgan ve Ömer Burhan Tüzel tarafından gerçekleştirildiğini ve zirvede bir defter bırakıldığını aktardı. Uzun yıllar erişilemeyen zirveye 2025'te Barış Adıyaman ve Beşir Tertemiz'in tırmandığını belirtti.

Ölmez, dağa çıkma kararında dağcı Yüksel Işık'ın 13 Ağustos'taki tırmanış sonrası dönüşte geçirdiği kaza ve yaşamını yitirmesinin etkili olduğunu anlattı. Bu kaybın ardından ekiple irtibata geçen Adıyaman ve Tertemiz'in rehberliğinde hazırlıklarını tamamladıklarını, bunun kendilerini daha da motive ettiğini söyledi.

26 Ağustos'ta gerçekleştirilen tırmanış, aynı zamanda Büyük Taarruzun başlangıcının yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle ayrı bir anlam taşıdı. Bu tarihsel bağ ve zorlu zirvenin aşılması, dağcılık topluluğunda öne çıkan bir başarı olarak kayda geçti.

Ölmez ve ekibinin kaydettiği görüntüler ile raporlar, bölgenin çetin coğrafi koşullarını ve tırmanışın teknik gereksinimlerini belgeleyerek Suppa Durek hakkında saha verisi sağlayacak nitelikte oldu.

DENİZLİ’DE YAŞAYAN MUĞLALI SPORCU NURSEL ÖLMEZ, HAKKARİ’NİN CİLO DAĞLARI’NDA YER ALAN 4 BİN 123 METRE RAKIMLI SUPPA DUREK DAĞINA BAŞARILI BİR ZİRVE TIRMANIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ.