Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin dijital su yönetimi sunumu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, dijitalleşme süreçlerine ilişkin çalışmalarını 24-26 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Su Birliği (IWA) Dijital Su Zirvesi 2026 kapsamında paylaştı. Zirve, dünyanın farklı ülkelerinden su yönetimi uzmanlarını bir araya getirerek akıllı su şebekeleri, dijital izleme sistemleri ve su kayıplarının önlenmesine yönelik uygulamaları masaya yatırdı.

Panelde gündem: büyükşehirlerin dijital dönüşümü:

Zirvenin ilk gününde düzenlenen panelde Dr. Ali Uzun, MUSKİ'yi temsil etti. Panelde ayrıca İSKİ, İSU ve ŞUSKİ temsilcileri de yer aldı. Oturumda büyükşehir su idarelerinin dijital dönüşüm süreçleri, uzaktan izleme sistemleri ve akıllı şebeke uygulamaları ile su kayıplarının azaltılmasında teknolojinin rolü detaylı şekilde ele alındı. Tartışmalarda Muğla'nın geniş coğrafyasının ve turizm sezonunda nüfus artışının getirdiği özel su yönetimi ihtiyaçları vurgulandı; Dr. Uzun, MUSKİ'nin yaklaşımını katılımcıların sorularını yanıtlayarak aktardı.

Uluslararası oturum: Bodrum örneği ve izleme teknolojileri:

Zirvenin ikinci günündeki uluslararası oturumda Dr. Uzun, Bodrum Yarımadası'nda su kayıplarının yönetimine yönelik yürütülen çalışmaları sundu. Oturuma İngiltere, Belçika, İspanya ve İtalya'dan uzmanlar katıldı ve deneyimler karşılaştırıldı. Sunumda fiber optik teknolojilerle boru hatlarının izlenmesi, akustik sensörler ile şebeke takibi ve uydu teknolojileri ile altyapı arızalarının öngörülmesi gibi uygulamalar tartışıldı. Bodrum örneği üzerinden ölçüm, basınç yönetimi ve dijital araçların su kayıplarını önlemedeki etkileri uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.

Zirvede yapılan paylaşımlar, büyükşehir ölçeğinde su yönetiminde dijitalleşmenin hem operasyonel verimliliği artırdığı hem de su kaybı ve arıza yönetiminde erken müdahaleyi kolaylaştırdığı yönünde ortak bir değerlendirme ortaya koydu. MUSKİ'nin sunumu, bölgesel ihtiyaçlarla uyumlu teknolojik çözümlerin uluslararası uzmanlarla tartışılmasına zemin hazırladı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DİJİTAL SU YÖNETİMİ ALANINDAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDEREK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.