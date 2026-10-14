Muğla'nın hayırsever hamisi Sıtkı Davut Koçman üniversitesinde yad edildi

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne yaptığı katkılarla tanınan Sıtkı Davut Koçman, vefatının 21. yılında MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı. Anma programında kurum temsilcileri, vakıf yetkilileri, akademik personel ve öğrenciler bir araya geldi; programda 'Sarı Ceketli Mühendis' belgeseli de gösterildi.

Katılımcılar ve program akışı:

Törene Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Sıtkı Davut Koçman Vakfı Başkan Vekili Mustafa Acar ile vakıf mütevelli heyeti, siyasi parti temsilcileri, MSKÜ akademik ve idari personeli ve öğrenciler katıldı. Program, belgesel gösteriminin ardından konuşmalar, ödül takdimi ve sergi açılışıyla devam etti.

Koçman'ın mirası ve sanat odaklı anma:

Tören sırasında konuşan Vakıf Başkan Vekili Mustafa Acar, Koçman'ın Muğla'ya yaptığı yatırımların ve eğitime katkılarının ilçenin hafızasında yer ettiğini belirterek, "Sıtkı Davut Koçman, Atatürk'ün ilkelerini rehber edinerek çağdaş eğitime ve sanata önem vermiştir" ifadelerini kullandı. Acar, düzenlenen resim yarışmalarının merhumun hatırasını yaşattığını ve ailenin anısına minnet ve vefa gösterisi olduğunu vurguladı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise Koçman'ın yalnızca yapılar bırakmadığını, paylaşmanın ve topluma değer katmanın önemini gösteren güçlü bir miras bıraktığını söyledi. Kaçar, bu mirasın üniversitede yaşatılmasının eğitim, bilimsel çalışma ve sanatsal üretimin desteklenmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Sıtkı Davut Koçman Resim Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi. Programın sonunda Sıtkı Davut Koçman 5. Ulusal Resim ve Fotoğraf Sergisi açıldı; anma töreni serginin gezilmesi ve lokma ikramıyla sona erdi.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİNİN HAMİSİ, HAYIRSEVER İŞ İNSANI MERHUM SITKI DAVUT KOÇMAN, VEFATININ 21. YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.