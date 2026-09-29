Dolar 48,9956 +0,02%
Euro 55,6043 -0,19%
Bist 12.440,40 -1,21%
Altın Gram 6.585,47 +0,29%
EUR/USD 1,1344 -0,25%
Brent Petrol 97,52 -0,32%
--°

Muğla’nın su altyapısına 62,9 milyon avro ile iklim dayanıklılığı yatırımı

EBRD Yeşil Şehirler desteğiyle Muğla'ya 62,9 milyon avroluk finansman sağlandı; Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da şebeke yenileme, kayıp azaltma ve dijital izleme yapılacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla’nın su altyapısına 62,9 milyon avro ile iklim dayanıklılığı yatırımı

Proje ve kapsamı:

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı kapsamında Muğla için imzalanan finansman anlaşması, içme suyu altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor. Sağlanan 62,9 milyon avro tutarındaki kaynakla öncelikle Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde kapsamlı yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapılacak. Proje, ilçe merkezlerinin yanı sıra Toparlar, Dalyan ve Sarıgerme mahallelerini de kapsıyor ve mevcut isale hatları, depolar ile kritik şebeke bölümlerinin yenilenmesini öngörüyor.

Kayıp-kaçakla mücadele ve teknolojik yenileme:

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, projenin temel hedefinin kayıp-kaçağı azaltmak olduğunu vurguluyor. Şengül'un ifadeleriyle Suyun bir damlasının dahi heba edilmesini istemiyoruz. Bugün proje bölgesinde kayıp-kaçak oranı %65 seviyelerine kadar çıkıyor; yatırım ve taahhütlerle bu oranın %20’nin altına indirilmesi planlanıyor. Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke boruları yenilenecek, yeni iletim hatları ve içme suyu depoları inşa edilecek, mevcut depolar rehabilite edilecek ve şebeke dijital olarak izlenecek.

İklim uyumu, enerji verimliliği ve kaynak yönetimi:

Projede öne çıkan bir diğer unsur Topgözü Su Kaynağı'nın sisteme kazandırılması için inşa edilecek yeni iletim hattı. Bu hatla suyun mümkün olduğunca cazibeyle iletilmesi hedefleniyor; böylece yeraltı suyu kullanımına ve enerji yoğun pompalamaya bağımlılık azaltılacak. MUSKİ, su yönetimini yalnızca yeni kaynak veya hat yapmak olarak değil; mevcut kaynakların korunması, kayıp-kaçakların azaltılması, altyapının yenilenmesi, dijital izleme ve enerji verimliliğinin bütüncül bir parçası olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım karbon emisyonlarının azaltılmasına ve işletme maliyetlerinin düşürülmesine de katkı verecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin iklim değişikliğine uyum kapasitesini ve dayanıklılığı güçlendireceğini belirtti. Aras'a göre Muğla için iklim değişikliğine uyum, suyla başlıyor; imzalanan anlaşmanın zamanlaması, Muğla'nın Akdeniz İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı dönemde gerçekleşmesi nedeniyle ayrıca anlamlı bulundu. Başkan Aras, EBRD'ye, proje ekibine ve iş birliği yapılan yerel belediyelere teşekkür etti ve bu yatırımın Muğla'nın su güvenliğine doğrudan katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Projenin uygulanmasıyla birlikte Muğla'nın su altyapısı, iklim kaynaklı risklere karşı daha dirençli hale gelmeyi; su kayıplarını minimize ederek mevcut kaynakları daha verimli kullanmayı ve uzun vadede enerji ile maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

MUĞLA’NIN İÇME SUYU ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, SU KAYIPLARININ AZALTILMASI VE SU KAYNAKLARININ...

MUĞLA’NIN İÇME SUYU ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, SU KAYIPLARININ AZALTILMASI VE SU KAYNAKLARININ DAHA VERİMLİ KULLANILMASI AMACIYLA AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) YEŞİL ŞEHİRLER PROGRAMI KAPSAMINDA 62,9 MİLYON AVROLUK FİNANSMAN ANLAŞMASI İMZALANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çay'da getirilen ithal damızlıklara kapsamlı sağlık taraması
images

Yunusemre'de hizmet, yatırımlar ve personel artışı: başkan balaban özetledi
images

Nevşehir'de umut ve lezzet: İyilikle Pişen Hayatlar atölyesi kadınların mesleki...
images

Başkan Şahin sağlık hizmetlerinde işbirliğini güçlendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nemrut obsidyeninin izinde: Bitlis'te tarihöncesini aydınlatacak arazi çalışması

Afyonkarahisar'da pazar dinamikleri izleniyor: marketlerde TÜFİS gözlemi

Yoğun yağmur ve fırtına İstanbul sokaklarında hayatı sekteye uğrattı

Çanakkale'de hastanelerin afet müdahale kapasitesi eğitimle güçlendirildi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan