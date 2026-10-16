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Muğlaspor için ders maçı: kimliğimizi sahaya yansıtamadık

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bursaspor karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından ikinci mağlubiyeti ve süreci değerlendirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 00:16

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 00:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muğlaspor için ders maçı: kimliğimizi sahaya yansıtamadık

maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Muğlaspor, sahasında Bursaspor’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma ilk yarıda Muğlaspor’un planlı baskısıyla ilerlerken, gol arayışları sonuç vermedi. İkinci yarıda ise oyun ritmi değişti ve ev sahibi ekip isteneni sahaya yansıtamadı.

koşukavak'ın değerlendirmesi:

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonu düzenlenen basın toplantısında oyunu ilk yarı esas alınarak değerlendirmek gerektiğini söyledi. "İlk yarı itibarıyla kalemizden uzak tuttuk Bursaspor’u. Çok adamla baskı, ciddi adam baskıları yaptık. O oyunun hakkı orada bir gol çıkarmaktı," diyen Koşukavak, böyle bir golün takımın kontrolü yeniden ele almasını sağlayacağını belirtti.

Deneyimli teknik adam, ikinci yarıda oyunun beklenmedik şekilde Bursaspor lehine döndüğünü ve kendisinin de bu gelişmeden şaşırdığını ifade etti: "Evet böyle mağlubiyetlere üzülüyoruz. Sonuçta kaybetmek üzücü bir şey."

takımın süreci ve gelecek planı:

Koşukavak, sezon başında yapılan 25 transfere rağmen bunun bir süreç olduğunu vurguladı ve takımın ligde tek başına bu kadar hareketli kadroyla mücadele ettiğini söyledi. Ayrıca, "Bu bir süreç. Bursaspor’u tebrik ederim. Yolları açık olsun. Biz de bundan sonraki maçlarda bir kere oyuna sahaya getirdiğimiz o karakterle devam edeceğiz" ifadeleriyle geleceğe dönük kararlılığını dile getirdi.

Muğlaspor için bu mağlubiyet, takım kimliğini oturtma çabalarının test edildiği bir karşılaşma olarak kayda geçti. Teknik ekip ve oyuncuların bir sonraki maçta ilk yarı performansını sürdürmeye çalışacağı öne çıkıyor.

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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