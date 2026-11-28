maç özeti ve ilk değerlendirme

Trendyol 1. Lig 16. haftasında Muğlaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Yalçın Koşukavak müsabakayı ve takımın geleceğini değerlendirdi.

Koşukavak'ın maç değerlendirmesi:

"Öncelikle buraya böyle skorla gelmek güzel. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bir toparlanmaya ayağa kalkmaya ihtiyacımız vardı."

"Çok şükür oyuncularım çok ciddi mücadele ettiler, muhteşem oynadık bence. Oyunun iki yönünde çok güçlü oynadık. Hafta başından beri bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Batman’da bunu aradık. Bugün burada olması, Muğla’da olması bizim açımızdan çok değerli."

"21 puanı bulduk. İnşallah bu duyguyu kaybetmeden, böyle devam ederiz diye umut ediyorum. Ama oyuncularımı canı yürekten tebrik ediyorum. Çok kolay bir şey değildir."

"Futbolcu için, antrenör için iyi başladığınız bir ligde yüksek skorlarla aldığınız mağlubiyetler sizi biraz yıpratıyor, öz güveninizi kaybettiriyor, psikolojinizi bozuyor. Ve ona rağmen buradan ayağa kalktıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah devam eder. Kalan maçlarda da devre arasına kadar iyi sonuçlar alıp aşağılardan uzaklaşalım diye temenni ediyorum. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum."

şehrin desteği çağrısı:

Koşukavak, Muğlaspor'un bu ligde ilk defa yer aldığını vurgulayarak kulübün etrafında daha geniş bir destek ağı oluşmasının önemine dikkat çekti: "Biraz şehrin ilgisine ihtiyacımız var, desteğine ihtiyacımız var. Kolay bir lig değil."

"Bu lige adapte olmak, bu ligin takımı olmak Muğla gibi bir şehrin bu ligde takım olması çok değerli ve kıymetli. Bunu hep beraber sizden ricam, ben her taraftan anlatmaya gayret sarf ediyorum. Ben sonuçta bir profesyonelim. Bugün varım, yarın yokum. Ama bu lig çok kıymetli ve çok değerli. Muğlaspor da bu lige çok yakışıyor. Biraz daha topyekun herkesin işin içinde olması gerektiğini düşünüyorum."

Koşukavak, takımın moralini yükselten bu galibiyetin ardından kalan maçlarda istikrar beklediklerini ve devre arasına kadar iyi sonuçlar alıp aşağı sıralardan uzaklaşma hedeflerini yineledi.

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK