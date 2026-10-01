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Muğlaspor öğrencilerle sınıfta spor ve dayanışmayı konuştu

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, yönetim ve futbolcular Menteşe Spor Ortaokulu ile Spor Lisesi'nde öğrencilerle buluştu; sporun değerleri vurgulandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Emre Koç

Muğlaspor öğrencilerle sınıfta spor ve dayanışmayı konuştu

Muğlaspor öğrencilerle sınıfta spor ve dayanışmayı konuştu

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp futbolcuları, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş eşliğinde Menteşe Spor Ortaokulu ve Spor Lisesi'ni ziyaret etti. Gerçekleşen buluşmada öğrencilerle karşılıklı sohbetler yapıldı ve sporun gençlerin yaşamındaki rolü üzerine mesajlar paylaşıldı.

Ziyaretin akışı:

Ziyaret sırasında futbolcular ve yöneticiler sınıfları gezerek öğrencilere deneyimlerini aktardı. Etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı; futbolcular soruları yanıtladı, anekdotlar paylaştı ve karşılıklı iletişim kuruldu. Görüşmeler sırasında gençlerin spora yönlendirilmesi ve aktif kalmanın önemi sıkça vurgulandı.

Sporun kazandırdıkları:

Toplantıda disiplin, takım ruhu, dayanışma ve özgüven gibi değerlerin spor aracılığıyla pekiştiğine dikkat çekildi. Kulüp temsilcileri, öğrencilerin sporu günlük hayatlarının bir parçası haline getirmeleri yönünde teşvik edildiğini belirtti.

Muğlaspor başkanı ve yönetim kurulu üyeleri öğrencilerle bir süre sohbet etti; futbolcular da birebir ilgilenerek gençlerin sorularını yanıtladı. Etkinlik, öğrencilerin futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerle bir araya gelerek güzel anlar yaşatan Menaf Kıyanç, yönetim kurulu üyeleri ve futbolculara teşekkür edildi.

MUĞLASPOR’UN YILDIZLARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

MUĞLASPOR’UN YILDIZLARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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