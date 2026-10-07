Dolar 49,1924 +0,03%
Euro 55,0309 -0,57%
Bist 12.110,09 -2,14%
Altın Gram 6.518,13 -1,57%
EUR/USD 1,1182 -0,72%
Brent Petrol 101,76 +1,17%
--°

Muğlaspor sıkışık fikstürde hedefini 'iyi skorlar' olarak belirledi

Koşukavak, milli arayı iyi değerlendirdiklerini; Karagümrük, Bursaspor ve Manisa üçlüsünü sakatlıklara rağmen iyi skorlarla geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muğlaspor sıkışık fikstürde hedefini 'iyi skorlar' olarak belirledi

muğlaspor milli aranın ardından zorlu fikstüre hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, milli ara sonrasında başlayacak yoğun program öncesinde hazırlıklarını Kemal Dirikan Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, arayı fiziksel eksikleri gidermek için iyi değerlendirdiklerini ve takımın iki hazırlık maçı oynadığını belirtti.

program ve karşılaşmalar:

Koşukavak, ligin iddialı takımlarıyla üst üste maçlar oynayacaklarını aktararak ilk karşılaşmanın deplasmanda Fatih Karagümrük olacağını söyledi. Ardından içeride Bursaspor, daha sonra deplasmanda Manisa ile oynanacak bir seriye gireceklerini ifade etti. Teknik adam, maçların üç-dört günde bir gerçekleşeceği için fikstürün çok yoğun olduğunu vurguladı ve Karagümrük'ün kadro olarak güçlü bir rakip olduğuna dikkat çekti.

sakatalık durumu ve hedefler:

53 yaşındaki teknik adam, sakatlıklara dair bilgi vererek Selim'in arka adalesinde bir problem oluştuğunu, Bilal'in de sakat olduğunu aktardı ve bazı ufak tefek sorunların maça kadar geçmesinin beklendiğini söyledi. Koşukavak, kadroda eksikler olsa da rotasyon ve hazırlık planlarıyla bu dönemi yönetmeye çalışacaklarını belirtti.

Özetle teknik ekip, yaklaşık 20 gün içinde dört maçlık sıkışık bir periyoda gireceklerini; önceliğin oyuncu sağlığı ve maç ritmini korumak olduğunu bildirdi. Muğlaspor'un kısa vadeli hedefi ise iyi skorlar alıp bu periyodu geçmek olarak açıklandı.

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsunspor'da uzun yıllar görev yapan Av. Refik Moral vefat etti
images

Karabük İdmanyurdu kupada tek golle tur atladı
images

Başkan Aksun, derecelerle dönen sporcuları makamında kabul etti
images

Samsunspor'da Suat Çakır: yıldızlara rağmen mücadeleyle iyi sonuç alacağız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Öğrenciler evde bakımda sahaya indi: Erbaa'da ortak eğitim protokolü

Erzincan POMEM'de baba okulu ile polis memurlarına aile eğitimi

İnegöl'ün yeni buluşma noktası: botanik nikah ve etkinlik salonları yükseliyor

Bodrum'da kuşaklar arası miras: mimarlara 30, 40 ve 50 yıl plaketleri verildi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi