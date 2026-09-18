Muğlaspor son anda gelen golle Iğdır FK ile puanları paylaştı

Maç özeti:

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Muğlaspor ile Iğdır FK Atatürk Stadı'nda 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip Serdar Gürler ile 3. dakikada öne geçti. Ev sahibi ekip, Luis Mago'nun 41. dakikadaki golüyle ilk yarıyı eşitlikle kapattı. İkinci yarıda Hüseyin Karabey (57') Iğdır FK'yı tekrar öne geçirirken, maçın son anlarında Yasin Uzunoğlu (90+3') Muğlaspor'a beraberliği getirdi.

Önemli anlar:

Maçın erken dakikasında gelen gol Iğdır FK'ya üstünlük sağladı ve oyunun ritmini belirledi. Muğlaspor, özellikle fiziksel mücadele ve kanat organizasyonlarıyla rakip kalede etkili olmaya çalıştı; ilk yarının son bölümünde gelen Luis Mago golü takımın moralini artırdı. Iğdır'ın ikinci yarıdaki golü skoru tekrar lehine çevirdi ancak yapılan oyuncu değişiklikleri ve son bölümde pres, Muğlaspor'un beraberlik golünü bulmasını sağladı.

Kadrolar ve kartlar:

Stat: Atatürk

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Enes Berk Güçlü, Abdullah Özcan.

Muğlaspor ilk 11'i: Ekrem Kılıçarslan, Yasin Uzunoğlu, Oluwakorede David Osundina (Driton Camaj dk. 69), Engin Poyraz Efe Yıldırım, Mamady Diarra (Ibrahim Sissoko dk. 76), Ali Kaan Güneren (Ertuğrul İdris Furat dk. 76), Jurgen Celhaka, Oğuzhan Matur (Ali Barak dk. 82), Luis Mago, Yiğit Fidan, Ahmet Emin Engin. Teknik direktör: Yalçın Koşukavak.

Iğdır FK ilk 11'i: Jakub Szumski, Soner Gönül (Arda Öztürk dk. 88), Robert Kouagba, Alim Öztürk, Hüseyin Karabey, Giovanni Crociata, Gökcan Kaya, Leon Çalışkan (Leandro Bacuna dk. 62), Serdar Gürler (Özder Özcan dk. 75), Arda Çolak (Douglas Tanque dk. 75), Afena-Gyan (Moustapha Camara dk. 75). Teknik direktör: Kenan Koçak.

Goller: Luis Mago (dk. 41), Yasin Uzunoğlu (dk. 90+3) (Muğlaspor); Serdar Gürler (dk. 3), Hüseyin Karabey (dk. 57) (Iğdır FK).

Sarı kartlar: Driton Camaj (Muğlaspor); Serdar Gürler, Afena-Gyan, Moustapha Camara, Douglas Tanque (Iğdır FK).

TRENDYOL 1. LİG: MUĞLASPOR:2 - IĞDIR FK: 2