Muğlaspor tarihine geçen golün sahibi altınla ödüllendirildi

Başkan oyuncuları emeği için kutladı:

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, antrenman sonrasında futbolcularla bir araya gelerek Boluspor karşılaşmasındaki mücadeleleri için takıma teşekkür etti. Kıyanç, yaptığı konuşmada başarının tek kişiye değil, takım halinde ortaya konulan mücadele sayesinde geldiğini vurguladı.

Başkan, savunma ve orta saha oyuncularının saha içindeki katkısına özellikle dikkat çekti ve tüm futbolcuların emeklerine teşekkür etti.

Başkanın değerlendirmesi:

Menaf Kıyanç, oyunculara dönük sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "Bu, Muğlaspor tarihi açısından önemli. Sizin bütün emeklerinizle birlikte kazanılmış bir başarı. Hepinize teşekkür ediyorum". Bu sözlerle yönetim cephesinin takım başarısını nasıl değerlendirdiği net biçimde ortaya kondu.

Tarihi gol ve ödül töreni:

Konuşmanın ardından kulüp, Trendyol 1. Lig tarihindeki ilk golü kaydeden Yasin Uzunoğlu için kısa bir tören düzenledi. Başkan Kıyanç, takım arkadaşlarının huzurunda Uzunoğlu'nu tebrik ederek kendisine altın takdim etti.

Tören, hem kulüp içinde hem de taraftarlar nezdinde bu golün taşıdığı sembolik değeri pekiştirdi; Muğlaspor tarihinde bir ilke imza atılması hem oyuncuların moralini hem de takım kimliğini güçlendirdi.

Maçın özeti:

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında oynanan karşılaşmada Muğlaspor, Boluspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 6. dakikasında takımın ilk golünü atan Yasin Uzunoğlu, bu skorun ve kulüp tarihindeki ilk lig golünün sahibi oldu.

Galibiyet, hem puan tablosu açısından hem de kulüp tarihi bağlamında önemli bir kazanım olarak kayda geçti; teknik ekip ve yönetim, takımın kolektif performansını öne çıkararak sürecin devamına yönelik beklentilerini dile getirdi.

MUĞLASPOR KULÜP BAŞKANI MENAF KIYANÇ, BOLUSPOR KARŞILAŞMASINDA TAKIMIN GALİBİYETİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYAN FUTBOLCULARI TEBRİK EDERKEN, KULÜBÜN TRENDYOL 1. LİG TARİHİNDEKİ İLK GOLÜNÜ ATAN YASİN UZUNOĞLU’NU ALTINLA ÖDÜLLENDİRDİ.