Muğlaspor'da Koşukavak: kazanmak bu aşamada büyük değer taşıyor

maçın özeti:

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Muğlaspor, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma hızlı başladı; takım ilk yarının başında ve ikinci yarının başında bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi. Rakibin 52. dakikada kırmızı kart görmesi oyunun dengelerini değiştirdi ve Muğlaspor için işi kolaylaştırdı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Yalçın Koşukavak, galibiyetten memnun olduğunu belirtti ancak oyunun bazı yönlerinde eksiklikler olduğunu söyledi.

Koşukavak'ın değerlendirmesi:

Koşukavak sözlerine eski takımı için iyi dileklerini ileterek başladı: "Rakibimizin zor durumda olduğunu biliyorum. Çünkü orada iki sezon çalıştım. İnşallah toparlarlar." Oyuncuların durumuna da değinerek, "Oyundan memnun değilim ama bunda oyuncularıma da haksızlık etmek istemiyorum. Kolay bir şey değil; 22 oyuncu, toplam bir aydır hâlâ tam manasıyla hazır olmayan oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı takımın zamana ve gelişime ihtiyacı olduğuna dikkat çekti: "Oyunun bazı sekanslarından rahatsızım. Ama bugün onu unutuyorum çünkü kazanmak çok değerliydi, kazanmamız gerekiyordu."

gelecek hedefleri ve mesaj:

Koşukavak, hücum ve savunma yönlerinde ilerleme gerektiğini vurguladı ve üç haftadır gol atamamanın ardından alınan üç puanın önemine işaret etti: "3 haftadır gol atmadan 2 puan almak biraz ilginç bir istatistik... Bu bir süreç. Gelişime ihtiyaç duyuyoruz; hem oyun içi hem oyunun hücum tarafı hem de savunma tarafı... 3 puan aldığımız için sevinçliyim, gol yemediğimiz için sevinçliyim."

Sözlerini, daha zor rakiplerin olacağını ve daha organize bir oyun oynamaları gerektiğini söyleyerek tamamladı. Ayrıca Boluspor için iyi dileklerini iletip, orada çok dostu olduğunu ve orada geçirdiği iyi zamanları hatırladı: "İnşallah onlar hakkında da hayırlısı olur."

KOŞUKAVAK; BUGÜN KAZANMAK ÇOK DEĞERLİYDİ