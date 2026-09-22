Muğla'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı ilk sekiz ayda yüzde 6 azaldı

Muğla'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısında yılın ilk sekiz ayı:

İstanbul ve Antalya'nın ardından en fazla yabancı turist ağırlayan illerden biri olan Muğla, yılın ilk 8 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş yaşadı. Geçen yıl ağustos sonu itibarıyla Muğla'ya giren yabancı turist sayısı 2.494.898 iken, bu yılın aynı döneminde rakam 2.353.203 olarak kayıtlara geçti.

Ülkeler bazında dağılım:

Muğla'ya en fazla turist gönderen ülke sıralamasında İngiltere liderliğini korudu; yılın ilk 8 ayında İngiltere'den gelen turist sayısı 873.680 oldu ve bu grup toplam girişlerin yaklaşık %37'sini oluşturuyor. İngiltere'yi sırasıyla 291.224 ile Rusya Federasyonu, 214.780 ile Polonya, 146.030 ile Almanya ve 55.250 ile Hollanda izliyor. Diğer ülkelerden gelenlerin toplamı ise 772.239 olarak kaydedildi.

Giriş noktaları ve ulaşım:

Muğla'ya gelen yabancı turistlerin büyük bölümü havayolunu tercih etti. Dalaman Havalimanı'ndan yılın ilk 8 ayında 1.868.952 yabancı turist giriş yaparken, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan gelen turist sayısı 948.690 olarak bildirildi. Bu veriler, havalimanlarının kente gelen ziyaretçiler için ana koridorlar olduğunu ortaya koyuyor.

Deniz yolu ile gelen turistler ise kentin sahil ilçelerindeki gümrük kapılarını kullandı. Kayıtlara göre Marmaris Limanı'ndan 162.378, Bodrum Limanı'ndan 218.346, Mantar Burnu Limanı'ndan 116.961, Fethiye Limanı'ndan 62.317, Turgutreis Limanı'ndan 61.782 ve Yalıkavak Limanı'ndan 7.240 yabancı turist giriş yaptı. Ayrıca Datça Limanı'ndan 4.679, Göcek Limanı'ndan 3.072, (kayıtlarda ayrıca) Bodrum Limanı'ndan 6.805 ve Güllük Limanı'ndan 91 yabancı turistin giriş yaptığı belirtildi.

Muğla'nın turizm profilinin korunması:

Muğla, sahip olduğu dünyaca ünlü turizm merkezleri, koyları, tarihi ve doğal güzellikleriyle yabancı turistlerin önemli destinasyonları arasında yer almaya devam ediyor. İlk sekiz ay verilerindeki gerileme, bölge ekonomisi ve ulaşım altyapısı açısından izlenmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL VE ANTALYA’NIN ARDINDAN EN FAZLA YABANCI TURİST AĞIRLAYAN İLLERİNDEN MUĞLA’DA, YILIN İLK 8 AYINDA GELEN YABANCI TURİST SAYISI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 6 AZALDI.