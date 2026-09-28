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Muhabir zirvedeki yıpranmış bayrağı kendi imkânlarıyla yeniledi

Hakkari'nin Derecik ilçesi Aydınlık köyünde İHA muhabiri Zahit Erk, drone çekimi sırasında yıpranan Türk bayrağını indirip, kendi imkânlarıyla yeniledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muhabir zirvedeki yıpranmış bayrağı kendi imkânlarıyla yeniledi

tepeye çıkarak bayrağı yeniledi:

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Aydınlık köyünde, daha önce köy imamı tarafından hakim bir tepeye dikilen ancak zamanla yıpranan Türk bayrağı, bölgeye drone ile çekim yapmak için giden muhabir tarafından yenilendi.

İHA muhabiri Zahit Erk, Derecik ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan tepede drone çekimi için bölgeye gitti. Bayrağın hava şartları nedeniyle yıprandığını fark eden Erk, çekimi erteleyerek hemen harekete geçti.

müdahale anı:

Erk, dik yokuşu tırmanarak tepeye ulaştı ve eskiyen, yıpranan Türk bayrağını bulunduğu direkten özenle indirdi. Yanında getirdiği yeni bayrağı öperek göndere çeken muhabir, işlem sırasında herhangi bir talimat beklemediğini belirtti.

yeni görüntüler ve halkın tepkisi:

Yenilenen bayrak rüzgarla birlikte yeniden dalgalanmaya başladı ve tepe drone ile tekrar görüntülendi. Herhangi bir destek veya talimat beklemeksizin kendi imkânlarıyla hareket eden Zahit Erk’in duyarlılığı yöre halkı tarafından takdirle karşılandı.

HAKKARİ&#039;NİN DERECİK İLÇESİNE BAĞLI AYDINLIK KÖYÜNDE, KÖY İMAMI TARAFINDAN DAHA ÖNCE HAKİM BİR...

HAKKARİ'NİN DERECİK İLÇESİNE BAĞLI AYDINLIK KÖYÜNDE, KÖY İMAMI TARAFINDAN DAHA ÖNCE HAKİM BİR TEPEYE DİKİLEN ANCAK ZAMANLA YIPRANAN TÜRK BAYRAĞI, İHLAS HABER AJANSI (İHA) MUHABİRİ TARAFINDAN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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