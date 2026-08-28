Mühendis adaylarına saha rehberi: ÇEDAŞ ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden kariyer pusulam

protokol töreni:

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında yürütülecek Kariyer Pusulam projesinin uygulama çerçevesi için bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül ile ÇEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Altun tarafından karşılıklı olarak imzalandı. Törende ÇEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Abdulbari Aslan, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Doğan ve Dr. Öğr. Üyesi Mikail Pürlü de yer aldı.

eğitimin içeriği ve hedef kitle:

Projeyle öncelikli hedef, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri olmak üzere Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet öncesi sektörel deneyim kazanmasıdır. Belirlenecek kontenjan dahilinde programa katılan öğrenciler, bir akademik yarıyıl boyunca ÇEDAŞ bünyesinde uygulamalı eğitim alacak. Bu süreçte öğrenciler, üniversitede edindikleri teorik bilgileri gerçek çalışma ortamına taşıma fırsatı bulacak, saha uygulamalarıyla elektrik dağıtım sektörünün işleyişini yakından tanıyacak.

uygulama alanları ve iş birliğinin kapsamı:

Program kapsamında öğrencilere doğrudan deneyim kazandırılacak alanlar arasında elektrik dağıtım şebekeleri, SCADA, bakım, işletme, yatırım, proje, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), sayaç sistemleri ve müşteri hizmetleri bulunuyor. Proje sadece saha eğitimiyle sınırlı kalmayacak; üniversite ve ÇEDAŞ arasında Ar-Ge çalışmaları, bitirme projeleri, teknik eğitimler, seminerler, teknik geziler ve kariyer etkinlikleri gibi çok yönlü ortaklıklar da yürütülecek.

Hedef, genç mühendis adaylarının mezuniyet öncesinde akademik bilgilerini saha uygulamalarıyla birleştirerek mesleki deneyim kazanmalarını ve iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanmalarını sağlamak. ÇEDAŞ ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasındaki bu iş birliği, hem öğrencilerin erken kariyer adaptasyonuna katkı sunacak hem de sektörel bilgi ve Ar-Ge potansiyelinin güçlendirilmesine zemin hazırlayacak.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE PROTOKOL İMZALANDI