Mühendis Tek-Sen Enerji'den kamu personel sisteminde ertelenemez düzenleme talepleri

Mühendis Tek-Sen Enerji'nin öncelikli talepleri:

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası, Kamu Personel Sistemine ilişkin hazırladığı 40 maddelik talep dosyasından öncelikli başlıkları kamuoyuyla paylaştı. Genel Başkan Mümin Güler, açıklanan başlıkların sendikanın tüm taleplerini kapsamadığını, burada paylaşılanların mühendis ve teknik personel ile kamu çalışanları açısından ertelenemeyecek düzenlemeler olduğunu vurguladı.

Taleplerin öne çıkan başlıkları:

Grev hakkı yasal güvenceye kavuşturulmalı — Kamu görevlilerinin sendikal haklarının uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi; barışçıl uyarı grevi, iş bırakma ve benzeri demokratik hak arama faaliyetlerinin disiplin tehdidi kapsamından çıkarılması talep edildi.

Toplu sözleşmede temsil adaleti sağlanmalı — Toplu sözleşme süreçlerinde sendikal çoğulculuğun güçlendirilmesi, tüm sendikaların oransal temsil ilkesi doğrultusunda sürece katılmasının sağlanması istendi. Üyelik ve istifa işlemlerinin e-Devlet üzerinden yürütülerek idari baskı ihtimalinin ortadan kaldırılması talep ediliyor.

Teknik çalışma ödeneği ihdas edilmeli — Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin mesleki yetkisi, imza sorumluluğu, eğitim düzeyi ve üstlendiği risklerin mali karşılığını içerecek şekilde düzenli bir Teknik Çalışma Ödeneği oluşturulması istendi.

Mühendislik meslek kanunu çıkarılmalı — Mühendislik mesleğinin görev, yetki, sorumluluk, meslek etiği, kariyer ve mali haklarını bütüncül biçimde düzenleyecek müstakil bir Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılması sendikanın olmazsa olmaz talepleri arasında yer aldı.

Teknik personele mesleki sorumluluk sigortası — Altyapı, enerji, madencilik ve sanayi gibi yüksek sorumluluk gerektiren alanlarda görev yapan teknik personelin risklere karşı korunması amacıyla zorunlu mesleki sorumluluk sigortası oluşturulması ve primlerinin kamu işvereni tarafından karşılanması istendi.

Genel ve hizmet kolu toplu sözleşmeleri ayrılmalı — Genel mali pazarlıkların gölgesinde kalan hizmet kolu özgü mesleki ve yapısal sorunların bağımsız takvimle ve ayrı toplu sözleşmelerle ele alınması talep edildi.

Hakem kurulu daha bağımsız ve çoğulcu olmalı — Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yapısının, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini güçlendirecek şekilde yeniden düzenlenmesi; başkan ve üyelerin objektif, kanuni kriterlere göre belirlenmesi istendi.

Ek zam, refah payı ve eşel-mobil sistemi — Memur ve emeklilerin alım gücünü korumak amacıyla resmi enflasyonun ötesinde göstergelerin dikkate alınması, ek zam ve refah payı verilmesi; enflasyon farkının aylık yansıtılacağı eşel-mobil sistemine geçilmesi talepleri arasında yer aldı.

Kamu hizmet ikramiyesi ve bayram ikramiyesi — Kamu çalışanlarına ve emeklilere dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi ve yılda belirli dönemlerde kamu hizmet ikramiyesi ödenmesi istendi.

KPDK'da Teknik Personel Çalışma Komisyonu kurulmalı — Mühendis ve teknik personelin mali, sosyal ve özlük haklarının sürekli ele alınması amacıyla Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) bünyesinde düzenli çalışacak bir komisyon kurulması ve alınan kararların uygulama sürecinin takip edilmesi talep edildi.

Sendikanın değerlendirmesi:

Genel Başkan Mümin Güler, Kamu Personel Sistemine ilişkin düzenlemelerin yalnızca dönemsel ücret artışları tartışması olmaması gerektiğini belirtti. Güler, mühendis ve teknik personelin kritik alanlarda üstlendiği sorumluluk ile mali ve özlük hakları arasındaki dengenin bozulduğunu vurguladı.

Bu talepler ayrıcalık değil, emeğin ve sorumluluğun karşılığıdır, diyen Güler, açıklanan başlıkların sendikanın kapsamlı 40 maddelik talep listesinin öncelikli ve ertelenemez bölümlerini oluşturduğunu, tamamının ise daha geniş bir çalışma gerektirdiğini söyledi.

MÜHENDİS TEK-SEN ENERJİ GENEL BAŞKANI MÜMİN GÜLER