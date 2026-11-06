Dolar 50,1515 +0,05%
Euro 55,8962 -0,50%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.573,94 -0,88%
EUR/USD 1,1146 -0,65%
Brent Petrol 98,53 +0,24%
--°

Muhsin Yazıcıoğlu spor kompleksi 15 yıl sonra kapsamlı yenilemeyle hazırlanıyor

Sivas'taki Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nin sentetik çim sahası 8 milyon liraya yenileniyor; 15 yıl sonra saha modern standartlara kavuşacak.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Muhsin Yazıcıoğlu spor kompleksi 15 yıl sonra kapsamlı yenilemeyle hazırlanıyor

Muhsin Yazıcıoğlu spor kompleksi'nde yenileme çalışmaları:

Sivas'ta amatör futbolun önemli merkezlerinden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nin sentetik çim sahasında ilk kapsamlı yenileme yaklaşık 15 yıl sonra başlatıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından saha üzerinde ekipler çalışmalara başladı ve projenin toplam maliyeti 8 milyon lira olarak belirlendi.

çalışmanın kapsamı ve hedefler:

Yapılacak çalışmada mevcut sentetik çim zemin tamamen yenilenecek; uzun yıllardır kapsamlı bakım görmeyen saha, yenileme sonrası daha modern ve kullanışlı bir yapıya kavuşacak. Projenin önceliği, amatör futbol kulüpleri ile sporcuların antrenman ve müsabaka koşullarını iyileştirmek ve saha güvenliğini artırmaktır.

yönetim ve kullanım planı:

Yenileme çalışmaları, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un talimatıyla başlatıldı ve belediye tarafından spor altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında sentetik çim saha yeniden amatör futbol kulüpleri, sporcular ve vatandaşların kullanımına açılacak.

SİVAS’TA AMATÖR FUTBOLUN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN MUHSİN YAZICIOĞLU SPOR KOMPLEKSİ’NİN...

SİVAS’TA AMATÖR FUTBOLUN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN MUHSİN YAZICIOĞLU SPOR KOMPLEKSİ’NİN SENTETİK ÇİM SAHASI, 8 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA MODERN STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRİLECEK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahire’de trabzon’u anlatan buluşma: turizm, ticaret ve kültür ön planda
images

Ağrı’da yeni okullar kırsalda eğitim altyapısını güçlendiriyor
images

Kartal’da dayanışma ve komşuluk merkezi açıldı
images

Trakya'da ileri nükleer tıp dönemi: Tekirdağ'a 7 yataklı iyotlu tedavi merkezi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kasimpasa erken darbelerle Gaziantep'i 2-0 mağlup etti

Nevşehir'den 34 ile yayılan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi

Adıyaman'da ısınma tercihi değişiyor: odun ve kömürde daralma

Antalya'da eşitlik: Antalyaspor 1 Bursaspor 1

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi