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Muhtarın erken uyarısı çatı yangınını faciadan çevirdi

Amasya Kurşunlu Mahallesi'nde pekmez ocağından çıkan yangını fark eden muhtar Muhammed Aca, yedi kişilik aileyi uyarıp olası facianın önüne geçti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:12

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muhtarın erken uyarısı çatı yangınını faciadan çevirdi

yangının çıkışı ve erken fark edilmesi:

Amasya'nın Kurşunlu Mahallesi'nde, Yivli ailesinin yaşadığı iki katlı evin çatı kısmında pekmez pişirmek için yakılan ocak alevlendi. Kadının yaktığı ateşin harlanmasıyla yükselen duman, çatıda yangına dönüştü; evdekiler yangını ilk anda fark etmedi.

Olay sırasında evde 7 kişinin bulunduğu belirtildi. Alevlerin yükseklik kazanmasına rağmen içindekiler ilk anda durumun ciddiyetini anlamayınca, mahalle muhtarı Muhammed Aca devreye girdi ve komşularını uyararak zamanında müdahale edilmesini sağladı.

muhtarın müdahalesi:

Mahalleye koşan muhtar Aca, eve gelerek kapıyı çaldı ve yüksek dumanı işaret ederek "Çatı yanıyor, evden çıkın" dedi. İlk başta uyarıyı ciddiye almayan aile fertleri, dumanı görünce kısa sürede tahliye edildi. Muhtar Aca, olay anını anlatırken görevinin gereğini yapmaya çalıştığını belirtti.

ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde bulunan ve gaz sızdırma riski taşıyan tüpü elden ele uzaklaştırarak tehlikeyi giderdi. İtfaiyenin hortumunun ulaştırılmasına mahalle muhtarı da destek verdi ve yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Amasya Belediyesi itfaiye görevlilerinden Samet Kurtca, ekiplerin tatbikata giderken gerçek bir yangınla karşılaştığını ve muhtarın duyarlılığı nedeniyle olası bir faciadan dönüldüğünü söyleyerek Aca'yı kutladı.

Olay herhangi bir can kaybı veya bitişik yapılarda hasar yaşanmadan sonlandırıldı; mahalle sakinleri ve yetkililer, hızlı haberleşme ve müdahalenin önemine dikkat çekti.

AMASYA’DA PEKMEZ YAPIMI İÇİN YAKILAN OCAK YANGINA NEDEN OLDU. EVLERİNİN ÇATISININ TUTUŞTUĞUNU FARK...

AMASYA’DA PEKMEZ YAPIMI İÇİN YAKILAN OCAK YANGINA NEDEN OLDU. EVLERİNİN ÇATISININ TUTUŞTUĞUNU FARK EDEMEYEN AİLEYİ MAHALLENİN MUHTARI HABERDAR EDEREK KURTARDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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