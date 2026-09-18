Muhtarın soğukkanlı müdahalesi küçük çocuğun hayatını kurtardı

İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, muhtarlığa işlem için gelen ailenin 3 yaşındaki çocuğu boğazına şeker kaçması sonucu nefessiz kaldı. Annenin paniklediği ortamda Atatürk Mahallesi Muhtarı Mehmet Canbolat soğukkanlılıkla müdahale ederek çocuğun hayatını kurtardı. O anlar muhtarlık güvenlik kamerasına yansıdı.

olayın gelişimi:

Olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre iki kadın, yanlarında üç çocukla muhtarlığa işlem yapmaya geldi. Çocukların dışarı çıkıp oyalanmaları için büyük çocuklara şeker verildi; Canbolat küçük kıza şeker verilmemesi gerektiğini daha önce özellikle belirtmişti. Ancak kısa bir dalgınlık anında küçük çocuk annesinden aldığı şekeri boğazına kaçırdı ve nefessiz kalarak morarmaya başladı.

Evrak işleriyle meşgul olduğu sırada annenin çocuğun sırtına vurduğunu duyan Canbolat hemen harekete geçti. Annenin kucağından aldığı çocuğa mesleki reflekslerle uyguladığı Heimlich manevrası sonucu boğazdaki şeker çıkarıldı ve çocuk normale döndü. Müdahale anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

muhtarın ifadeleri ve ilk yardım vurgusu:

Muhtar Mehmet Canbolat, müdahalesinin tesadüf olmadığını belirterek geçmişte aldığı eğitimlerin etkisini vurguladı. Canbolat olayla ilgili olarak, "İki bayan, yanlarında üç çocukla birlikte muhtarlığımıza geldiler. Burada evrak işleri vardı. Çocuklar gürültü yapınca, büyük çocukların ellerine şeker verildi ki dışarı çıkıp oyalansınlar, biz de rahat konuşalım. O esnada yanlarında küçük bir kız çocuğu daha vardı. Ben özellikle bu küçük çocuğa şeker vermemeleri konusunda kendilerini tembih ettim" ifadelerini kullandı.

Canbolat ayrıca, "Bir anda çocuğun morarmaya yakın bir şekilde kızardığını, nefessiz kaldığını gördüm. Annesi panik halindeydi. Hemen çocuğu kucağından aldım ve hepimizin bilmesi gereken o Heimlich hareketiyle çok şükür çocuğumuzun boğazından şekeri çıkardık" diyerek müdahale anını anlattı. İlk yardım eğitimine ilişkin olarak da Canbolat, "Yaklaşık 15 yıl öncesinde böyle bir profesyonel eğitim almıştım. Kaymakamlığımız ve belediyemiz sağ olsun, bu konuda biz muhtarlara destek veriyor; rutin olarak sağlık ve ilk yardım eğitimleri alıyoruz" dedi.

alınan ders ve ofiste alınan karar:

Canbolat, bu tür küçük görülen durumların ciddi risk taşıdığını belirterek tüm vatandaşları ilk yardım eğitimi almaya çağırdı: "Her bir vatandaşımızın bu konuda bilinçli olması ve ilk yardım eğitimini kesinlikle alması gerekiyor. Çünkü giden canın geri dönüşü yok." Olayın ardından muhtarlık ofisinde radikal bir karar alındığını bildiren Canbolat, "Artık muhtarlığımızda şeker tutmayacağız" diyerek benzer risklerin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Çok şükür olay kötü sonuçlanmadı ve çocuk hayatta kaldı.

İZMİR BORNOVA'DA ANNESİYLE GELDİĞİ MUHTARLIKTA BOĞAZINA ŞEKER KAÇARAK NEFESSİZ KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İMDADINA MUHTAR MEHMET CANBOLAT YETİŞTİ. KAHRAMAN MUHTARIN SANİYELERLE YARIŞARAK MİNİK KIZIN HAYATINI KURTARDIĞI HEİMLİCH MANEVRASI ANLARI, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.