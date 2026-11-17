Havza'da muhtarlara İŞKUR bilgilendirmesi yapıldı

Samsun Havza Kaymakamlığı tarafından mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen toplantıda, İŞKUR hizmetleri, yayımlanan kamu ve özel sektör iş ilanları ile iş başvuru süreçleri ele alındı. Etkinlik Havza Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi ve muhtarların yerel düzeyde iş arayan vatandaşları yönlendirmedeki rolü ön plana çıktı.

İŞKUR uygulaması ve başvuru süreçleri:

Toplantıda İş ve Meslek Danışmanı Fatih Çepniler tarafından İŞKUR’un mobil uygulaması tanıtıldı; uygulama aracılığıyla güncel iş ilanlarına erişim, başvuru adımları ve kullanımına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Çepniler, uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi gerektiğini vurgulayarak muhtarlara kullanım kılavuzu niteliğinde bir bilgilendirme videosunun iletileceğini belirtti. Doğru ve detaylı bilgiye erişimin, vatandaşların uygun ilanlara ulaşması açısından önemine dikkat çekildi.

Muhtarların rolü ve toplantı sonu değerlendirmesi:

Çepniler, muhtarlardan aldıkları bilgileri mahallelerinde yaşayan iş arayanlara ulaştırmalarını istedi ve İŞKUR duyurularının muhtarlarla paylaşılacağını belirtti. Programın sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde muhtarların soruları yanıtlandı. Toplantıya Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Fazıl Düzenli ile mahalle muhtarları katıldı; görüşmeler, ilanların yaygınlaştırılması ve başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesine yönelik yönlendirmelerle sona erdi.

HAVZA’DA MUHTARLARA İŞKUR BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI