Muhtarlar sahilde buluştu: Mersin'de hareketlilik için ortak çağrı

etkinlikte neler yaşandı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen sabah sporu etkinliğinde merkez ilçelerde görev yapan muhtarlar bir araya geldi. Etkinlik, Fenerbahçe Meydanında yapılan ısınma hareketleriyle başladı; spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından muhtarlar, Akdeniz manzarası eşliğinde sahil boyunca yaklaşık 2 kilometrelik parkurta tempolu yürüyüş yaptı.

yürüme ve farkındalık hedefi:

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte amaç, muhtarların spora teşvik edilmesi ve hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturulması olarak açıklandı. Katılımcılar yürüyüş boyunca hem sporun bireysel sağlığa katkılarını hem de mahallelerde hareketliliğin artırılması gereğini vurguladı.

muhtarlar ve yetkililerin mesajları:

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetkin etkinliğe dair şunları söyledi: "İlk etapta spor dairemizin eşliğinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra Mersin’in en güzel sahilinde yaklaşık 2 kilometrelik bir parkurda yürüyüş gerçekleştirdik. Amacımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde daha hareketli, daha yürünebilir ve daha çok bisiklet süren mahalleler oluşturabilmek. Bu kapsamda bizim en büyük paydaşlarımız muhtarlarımızdır. Tüm muhtarlarımızla beraber Mersin’in en güzel sahilinde tüm hemşerilerimizi bisiklet sürmeye ve yürüyüş yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Akdeniz İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen etkinliğin güzel geçtiğini belirterek, "Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle muhtar arkadaşlarımızla beraber hem spor hem yürüyüş yaptık. Umarım bu hareketlilik bundan sonra da devam eder. Çok güzel bir sahilimiz var. İnsanlar hem gece hem gündüz rahat rahat yürüyor" diye konuştu.

Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Okan Önen sporun sağlık açısından önemine dikkat çekti: "Geleceğimizi, sağlığımızı sporla birlikte yürüterek farkındalık oluşturabiliriz, toplumumuzu spora yöneltebiliriz. İnsanlarımızı sahilimize, belediyemizin bu etkinliklerine davet ediyoruz".

Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahalle Muhtarı Gülcan Çelikten ise etkinlik sayesinde güne güzel başladıklarını belirterek, "Bütün muhtarlarla burada yürüyüşümüzü, sporumuzu yaptık ve güne güzel başladık. Deniz, güneş, hava ve sahilimiz çok güzel, bunu değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Diğer muhtarlar da Mersin’in sahil şeridinin ve doğal güzelliklerinin spor için elverişli olduğunu vurguladı. Palmiye Mahallesi Muhtarı Yusuf Yegül ve Mezitli ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı Hatice Yozgat sahilin spor imkanlarına uygunluğuna dikkat çekerken, Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Muhtarı Cemal Çalışkan da kentin doğal olanaklarının daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN SABAH SPORU ETKİNLİĞİNDE MERKEZ İLÇELERDE GÖREV YAPAN MUHTARLAR BİR ARAYA GELDİ.