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Muhtarlara acil çağrı eğitimi: 112 doğru kullanımla müdahale hızlanır

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi, Pazaryeri muhtarlarına 112, Hayat 112 ve KADES kullanımını anlattı; gereksiz çağrılar ve bilinçlendirme ön plana alındı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muhtarlara acil çağrı eğitimi: 112 doğru kullanımla müdahale hızlanır

Muhtarlara acil çağrı eğitimi: 112 doğru kullanımla müdahale hızlanır

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi, Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenledi. Toplantı, Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi ve merkez personeli tarafından muhtarlara kapsamlı bir sunum yapıldı.

eğitimin içeriği:

Sunumda öncelikle 112 Acil Çağrı Merkezi’nin etkin kullanımı ve acil durumlarda tek numara bilincinin önemi vurgulandı. Eğitimde ayrıca gereksiz ya da asılsız çağrıların acil müdahale süreçlerine verebileceği zararlar detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara, acil çağrının doğru ve hızlı iletilmesinin müdahale süresini nasıl etkilediği anlatıldı.

Toplantıda ayrıca Hayat 112 platformu tanıtıldı; platformun sunduğu yönlendirme ve bilgi paylaşımı işleyişine değinildi. Kadınların güvenliği açısından büyük önem taşıyan KADES uygulamasının kullanımı ve uygulamadaki temel fonksiyonlar muhtarlara gösterildi.

muhtarlara düşen görevler:

Toplantıda muhtarlardan, görev yaptıkları bölge halkını 112 çağrı hattının doğru kullanımı konusunda bilgilendirmeleri istendi. Özellikle mahalle toplantıları, düğünler ve diğer toplu etkinliklerde acil çağrı bilincinin yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı.

Program kapsamında muhtarlara yeni nesil iletişim bilgilerini içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve bu broşürlerin vatandaşların kolaylıkla görebileceği alanlara asılması önerildi. Gerçekleştirilen eğitimle amaçlanan, acil durumlarda hızlı ve doğru iletişimin sağlanması, gereksiz çağrıların önüne geçilmesi ve toplum genelinde 112 bilincinin güçlendirilmesidir.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NDEN MUHTARLARA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NDEN MUHTARLARA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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