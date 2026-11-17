Taş Bina muhtarların hizmetine tahsis edildi:

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını makamında kabul ederek taleplerini dinledi ve Muhtarlar Derneği için yeni bir hizmet yeri tahsis edilmesi kararı aldı. Alınan karar çarşı merkezinde bulunan Taş Bina üzerinden hayata geçirildi.

Toplantıda ele alınan talepler:

Görüşmede muhtarların yerel sorunlara ilişkin talepleri ve derneğin fiziki ihtiyaçları konuşuldu. Muhtarların en önemli talebi, merkezi ve erişilebilir bir hizmet noktası oluşturulması yönündeydi; bu talep doğrultusunda Taş Bina'da tahsis kararı alındı.

Başkanın değerlendirmesi:

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Aynacı, muhtarların yerel yönetimdeki rollerine vurgu yaparak şunları söyledi: "Mahallelerimizin sesi, hemşehrilerimizle aramızdaki gönül köprüsü olan muhtarlarımızı önemsiyoruz. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda, şehrimizin kalbinde yer alan Taş Bina’da kendilerine yeni bir hizmet yeri tahsis ettik. Bizim belediyecilik anlayışımızda muhtarlarımız, hizmet yolculuğumuzun en önemli paydaşlarıdır. Birlikte istişare etmeye, birlikte çözüm üretmeye ve Bolvadin’imizin her mahallesine gönülden hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni hizmet yerimiz hayırlı olsun" dedi.

Görüşmenin ardından muhtarların talepleri doğrultusunda, çarşı merkezindeki Taş Bina Muhtarlar Derneği'nin yeni hizmet yeri olarak tahsis edildi.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANI DERVİŞ AYNACI, MAHALLE MUHTARLARININ TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA MUHTARLAR DERNEĞİNE ÇARŞI MERKEZİNDE BULUNAN TAŞ BİNA’DA YENİ HİZMET YERİ TAHSİS ETTİ.