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Muhtarların talepleri Aydın valiliğinde değerlendirildi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelindeki muhtarlarla bir araya gelerek mahalle ihtiyaçları ve vatandaş taleplerinin takibini görüştü.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Emre Koç

Muhtarların talepleri Aydın valiliğinde değerlendirildi

Aydın valisi muhtarlarla bir araya geldi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelinde görev yapan muhtarları makamında kabul ederek mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda muhtarların sahadan topladıkları sorunların tespiti ve iletilmesinin, yerel yönetimlerle kamu kurumları arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinde belirleyici olduğu vurgulandı.

Muhtarların rolü ve beklentiler

Görüşmede, muhtarların mahalle bazlı ihtiyaçları belirleme, vatandaş şikayet ve taleplerini ilgili birimlere aktarma konusunda üstlendikleri köprü görevi ön plana çıktı. Muhtarlar, altyapı eksiklikleri, sosyal hizmet ihtiyaçları ve günlük yaşamı etkileyen sorunların yerinde tespiti ile hızlı çözüm süreçlerine katkı sağladıklarını aktardı.

İş birliği ve koordinasyonun önemi

Vali Varol, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti ve yerel ihtiyaçların önceliklendirilerek takip edilmesinin önemini dile getirdi. Toplantı sonunda muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar dilenirken, iletilen taleplerin ilgili birimlerle paylaşılması ve çözüm takibinin sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlandı.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, İL GENELİNDE GÖREV YAPAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEREK MAHALLELERİN...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, İL GENELİNDE GÖREV YAPAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEREK MAHALLELERİN İHTİYAÇLARI VE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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