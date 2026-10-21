Muhtarlarla buluşma: Merkezefendi'de 19 Ekim kutlaması

etkinlikte kimler vardı:

Merkezefendi Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, belediye başkan yardımcıları, Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci, il ve ilçe muhtarları, muhtarların aileleri ve belediye birim müdürleri katıldı. Toplantı Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında doğrudan iletişim kurulması ile yerel önceliklerin belediye yetkililerine aktarılması amaçlandı.

başkan doğan'ın mesajı:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, muhtarların toplumun en temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Doğan, muhtarların mahallelerindeki sorunları en iyi bilen kişiler olduğunu, görev sürecinde onların görüşlerini dinlemenin ve projelerini desteklemenin önemine sürekli atıfta bulunduğunu belirtti. Başkan, muhtarlarla iş birliğini sürdürme ve projeleri birlikte hayata geçirme taahhüdünü yineledi.

Etkinlik, muhtarların sahadaki önceliklerini paylaşmaları ve yerel yönetişimde karşılıklı güven ile koordinasyonun güçlendirilmesi açısından bir fırsat sundu. Doğan, tüm muhtarlara 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla saygı ve sevgilerini iletti ve birlikte Merkezefendi'yi daha da güzelleştirme hedefinin ortak çabayla gerçekleşeceğini ifade etti.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ İÇİN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE MUHTARLAR VE DEĞERLİ AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.