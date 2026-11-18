Toplantının gündemi:

Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, ilçede görev yapan tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin öncelikli sorunlarını, vatandaş taleplerini ve belediye hizmetlerinde öncelik verilmesi gereken konuları değerlendirdi. Toplantıda muhtarların çözüm önerileri dinlendi ve not alındı.

Muhtarların görüşleri ve talepleri:

Keskin, muhtarlarla yakın iletişim ve iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladı. "Telefon numaram yıllardır aynı, hiçbir zaman değişmedi. 24 saat açık. Ben, başkan yardımcılarım ve müdürlerimizle birlikte 7 gün 24 saat görevimizin başında olacağız. Bu işi hep birlikte yapacağız." dedi. Muhtarların ilettiği talepler belediye birimleriyle eş zamanlı değerlendirilecek ve önceliklendirilecek. Ayrıca muhtarlık biriminin daha aktif ve etkin bir çalışma yapısına kavuşturulacağı belirtildi.

Emanet vurgusu ve kapanış:

Keskin, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın bıraktığı emanete de değinerek, "Çukurova’nın emaneti Emrah Kozay Başkanımızdaydı, bugün Emrah Kozay’ın emaneti bizde. Biz de bu emaneti daha da güçlendirerek, sağlıklı ve sağlam adımlarla, Çukurova’da iz bırakarak geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı. Toplantının sonunda Keskin tarafından muhtarlara günün anısına rozet ve çanta hediye edildi.

Keskin, ayrıca "Hangi mahallemizde hangi sorun var, nerede neye ihtiyaç duyuluyor biliyoruz. Amacımız bu sorunları tespit etmekle yetinmek değil, çözüm üretmek ve sonuç almaktır." sözleriyle tüm mahallelere eşit hizmet taahhüdünü yineledi ve muhtarların sürece aktif katılımının önemini vurguladı.

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SITKI KESKİN, İLÇEDEKİ MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK SORUN VE TALEPLERİ DİNLEDİ.