Muhtarlarla sahada çözüm ortaklığı kuruyor: Fırat EDAŞ yatırımları önceliklendiriyor

Muhtarlarla sahada çözüm ortaklığı kuruyor

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), sorumluluk bölgesinde sürdürülebilir, kesintisiz ve yüksek kalitede enerji arzı sağlama hedefiyle Bingöl ve Malatya muhtarlarıyla bir araya geldi. Şirket, her yıl düzenlediği 'Muhtar Buluşmaları' kapsamında Elazığ ve Tunceli buluşmalarının ardından bu iki ildeki mahalle ve köy temsilcileriyle görüşmelerini sürdürdü.

Toplantılarda ele alınan başlıklar:

Geniş katılımlı buluşmalarda, muhtarların bölgesel ihtiyaçları ayrıntılı şekilde dinlendi. Toplantı gündeminde şebeke yenileme talepleri, aydınlatma eksikleri, kapasite artırımı ve arıza yönetimi süreçleri gibi öncelikli konular yer aldı. Muhtarların ilettiği talepler not edilerek ilgili teknik birimlere yönlendirildi ve sahada yerinde tespit yapılacağı vurgulandı.

Yatırım planlamasında saha önceliği:

Fırat EDAŞ, operasyonlarında 'sahadan gelen taleplerin yatırım planlamasına yön vermesi' ilkesini merkezine koyduğunu açıkladı. Şirket yetkilileri, muhtarların ilettiği tüm altyapı taleplerinin uzman teknik ekipler tarafından sahada inceleneceğini ve öncelik sırasına göre yatırım bütçelerine dahil edileceğini belirtti. Bu yaklaşım, yatırım bütçelerinin dinamik planlama modeliyle doğrudan bölge halkının ihtiyacına göre şekillendirilmesini hedefliyor.

Şirket, muhtarlarla kurduğu bu iletişim ağı sayesinde bölgedeki sorunların hızlı tespiti ve çözüm odaklı bir yatırım akışının sağlanmasıyla müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlıyor. Muhtar buluşmaları, yerel yönetim temsilcilerinin sahadaki önceliklerini doğrudan paylaşabildiği bir platform olarak öne çıkıyor.

FIRAT EDAŞ YETKİLİLERİ, MALATYA VE BİNGÖL’DEKİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ