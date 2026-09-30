Dolar 48,9320 -0,14%
Euro 55,6909 +0,19%
Bist 11.961,45 -2,68%
Altın Gram 6.604,60 +0,44%
EUR/USD 1,1360 +0,11%
Brent Petrol 98,86 +2,81%
--°

Multidisipliner ekipten stent müdahalesiyle vena kava süperior sendromu tedavi edildi

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemodiyaliz kateterine bağlı vena kava süperior sendromu, endovasküler stentle başarıyla düzeltildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Multidisipliner ekipten stent müdahalesiyle vena kava süperior sendromu tedavi edildi

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı endovasküler müdahale

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hemodiyaliz kateterine bağlı gelişen vena kava süperior sendromu tanısı konulan bir hastanın başarılı biçimde tedavi edildiğini açıkladı.

Müdahalenin ayrıntıları:

Hastanın durumu Nefroloji, Girişimsel Radyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi ekipleri tarafından ortaklaşa değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından hasta için tercih edilen yöntem endovasküler yaklaşım oldu.

Girişimsel işlem, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ekiz tarafından, Doç. Dr. Esra Ertürk Tekin ile koordineli şekilde gerçekleştirildi. İşlem sırasında vena kava süperiorda bulunan darlık ve tıkanıklık bölgesine stent uygulanarak venöz kan akımı yeniden sağlandı.

Multidisipliner yaklaşımın önemi:

Hastane yönetimi, farklı branşların bilgi ve deneyiminin bir araya getirildiği multidisipliner yaklaşım sayesinde ileri düzey endovasküler tedaviler açısından önemli bir işlemin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Bu tür ortak çalışmaların tanı, planlama ve uygulamadaki etkinliği artırdığı vurgulandı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, tedavide görev alan Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ekiz, Doç. Dr. Esra Ertürk Tekin ile Nefroloji uzmanı Dr. Pınar Alp'e teşekkür ederek hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

NİĞDE’DE VENA KAVA SÜPERİOR SENDROMUNA BAŞARILI MÜDAHALE

NİĞDE’DE VENA KAVA SÜPERİOR SENDROMUNA BAŞARILI MÜDAHALE

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tünelde gerçekçi tatbikat: kurtarma ekipleri müdahaleyi denedi
images

Ahlak sorumlulukla başlar: ibadetten işe, aileden çevreye ölçütler
images

Sivas'ta Nuri Demirağ havalimanının yükselişi: sekiz ayda 329 bin yolcu
images

Nilüfer kadın meclisi yeni dönemde mahalleden ülkeye dayanışma köprüleri kuracak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konya il başkanı Nejat Türktaş tutuklanmanın ardından istifa etti

Altınova kavşağında iki araç çarpıştı: yaralılar Güroymak'a kaldırıldı

Kayseri semalarında gökkuşağı anları: kent gökyüzünde renklerle buluştu

Tünelde gerçekçi tatbikat: kurtarma ekipleri müdahaleyi denedi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor