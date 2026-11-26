Merkezin açılışı ve amacı:

Bodrum Belediyesi tarafından Karaova Mahallesi’ne kazandırılan Mumcular Ateş Canbaz Sosyal Yaşam ve Etkinlik Merkezi, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi. Açılış, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirildi ve merkezin hayırsever iş insanı Nazmi Canbaz’ın katkılarıyla hayata geçirildi.

Merkez, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışarak, yerel düzeyde kadınlara, gençlere ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal, eğitimsel ve üretime dönük programlar sunmayı hedefliyor.

Merkezin sunduğu hizmetler:

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İdil Ekmekci açılışta merkezin içeriğini şöyle özetledi: 'Merkezde danışma dayanışma odamız var. Burada kadınlara kendi haklarını, hukuki mücadelesinde ne yapması gerektiğine ilişkin danışmanlık vereceğiz. Psikolojik destek almaları için psikolog desteği sağlıyoruz. Diyetisyen desteğimiz var. Aynı zamanda atölye odalarımız, meslek kazanım atölyelerimiz var. Teknoloji odamızda gençlerin bilgisayarla aktif olarak eğitim alabileceği, seminer yapabileceği, projeksiyon cihazıyla ders alabileceği odamız var. Dikiş atölyemiz var, gene aynı şekilde çok amaçlı salon atölyemiz var. Umarım verimli olarak, çok güzel bir şekilde yaşam merkezimiz tüm kadınlara, tüm gençlere, herkese hayırlı olur'

Merkez; danışmanlık, psikolojik destek, diyetisyen hizmetleri, mesleki atölyeler, dikiş atölyesi, teknoloji ve eğitim odaları ile çok amaçlı salon şeklinde tasarlandı. Bu yapısıyla hem bireysel destek hem de toplumsal dayanışma mekanizması oluşturması amaçlanıyor.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Törene Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve eşi Sezil Tamer Mandalinci, Mumcular Jandarma Karakol Komutanı Hasan Tahsin Birer, hayırsever iş insanı Nazmi Canbaz, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, CHP Bodrum İlçe Başkanı Ayşe Nurhan Fıratlı, Yeni Parti Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Karagöl, birim müdürleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ile oda, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir törende, bölgelerinde böyle bir merkezin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Bodrum Belediye Başkanı'na ve emeği geçenlere teşekkür etti: 'Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci, Bodrum’un her yerinde olduğu gibi Karaova bölgemize de hizmetlerine devam ediyor. Mahallemizin ve vatandaşlarımızın taleplerini her zaman yakından dinleyerek çözüm odaklı ve hızlı şekilde yerine getiren bir başkan olarak bu süreçte de yanımızda oldu. Kendisine ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza mahallem adına yürekten teşekkür ediyorum'

Belediye başkanının mesajı:

Başkan Tamer Mandalinci konuşmasında merkezin kırsalda ve yerel ekonomide önemine vurgu yaptı ve projenin boyutunu şu sözlerle aktardı: 'Bodrum Belediyesi’nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açmış olduğu üçüncü yaşam merkezimizi, değerli hayırseverimiz Sayın Nazmi Canbaz’ın katkıları ve çalışma arkadaşlarımızın özverisiyle kırsalın, üretimin ve yaşamın merkezi Mumcular’da hizmete almanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık bir dönümlük alanda 242 metrekare kapalı alana sahip bu merkez; sadece bir kadın ya da gençlik merkezi değil, 7’den 77’ye bütün vatandaşlarımızın eğitim alabileceği, üretim yapabileceği ve kentsel yaşamı dayanışma içerisinde sürdürebileceği ikinci yuvaları olacak'

Başkan Mandalinci, kadına yönelik şiddetin önemine dikkat çekerek kadınların üretim, eğitim ve dayanışma içinde söz sahibi olmaları çağrısını yineledi: 'Değerli hanımefendiler; üretmekten, eğitim görmekten, söz sahibi olmaktan ve dayanışmaktan asla çekinmeyin. Bu merkezler sizlerin her türlü psikolojik ve eğitimle ilgili destekle donanabileceğiniz ikinci yuvanız. Toplumsal meseleleri halının altına süpüren değil, üzerine gidip bir bir çözen bir anlayışla; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlarımızın, gençlerimizin ve dezavantajlı tüm bireylerin daima yanında olmaya söz veriyorum'

Geleceğe dönük projeler:

Başkan Mandalinci, Mumcular için planlanan yeni yatırımlara da değindi: 'Mumcular Mahallesi bizim için kırsalın, üretimin ve yerel kalkınma hamlelerinin en temelden başladığı yer. Geçtiğimiz aylarda açtığımız Emekli Kafe’nin ardından bugün Sosyal Yaşam ve Etkinlik Merkezimizi hizmete sunduk. Çok kısa bir süre sonra da projesi üzerinde çalıştığımız Mumcular Kapalı Spor Salonu kompleksini; Bodrum’un ikinci kapalı yüzme havuzunu ve en nitelikli kapalı basketbol-voleybol sahasını mahallemize kazandıracağız. Sadece Mumcular’da değil, 56 mahallemizin tamamında Bodrum’a yakışır eserler üretmeye devam edeceğiz'

Program sonunda Başkan Mandalinci, hayırsever Nazmi Canbaz’a plaket takdim etti. Ardından açılış kurdelesi kesilerek merkezin iç mekânları ve atölye alanları heyet tarafından gezildi. Yeni merkez, Mumcular ve çevresindeki vatandaşlar için hem sosyal bir buluşma noktası hem de üretim ve eğitim odaklı bir kaynak olma hedefiyle faaliyetlerine başladı.

SOSYAL YAŞAM VE ETKİNLİK MERKEZİ AÇILDI