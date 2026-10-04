Munzur Dağları'nda sürü halinde hareket eden yaban keçileri

Munzur Dağları'nda görüntülenen yaban keçileri

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, Munzur Dağları'nın sarp ve ulaşılması güç kayalıklarında yaban keçileri drone ile görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde keçilerin sürü halinde hareket ettiği ve dik yamaçlarda çevik şekilde ilerlediği dikkat çekti.

doğal yaşam alanındaki hareketlilik:

Çekimler, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini görünür kıldı. Sarp kayalıklar ve dik yamaçlar, keçilerin hem beslenme hem de korunma amaçlı kullandığı doğal alanlar olarak öne çıktı.

görüntülerin önemi:

Havadan kaydedilen görüntüler, Munzur Dağları'nın yaban hayatı zenginliğini belgeleyerek bölgedeki ekosistemin canlılığını ortaya koydu. Drone ile yapılan kayıtlar, erişimin zor olduğu alanlarda türlerin davranışlarını izlemeye imkan veriyor ve koruma çabalarına ışık tutuyor.

Doğal yaşam alanlarındaki bu anlar, yaban keçilerinin çevik hareketleri ve sürü halinde koordinasyonlarıyla gün yüzüne çıktı ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğin önemini bir kez daha vurguladı.

ERZİNCAN’DA YABAN KEÇİLERİ MUNZUR DAĞLARI’NDA GÖRÜNTÜLENDİ