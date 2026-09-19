Muradiye Kızılay şubesinde gazilere minnet ziyareti

Muradiye'de gazilere ev sahipliği

Van’ın Muradiye ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve yakınları, Muradiye İlçe Kızılay Şubesi tarafından misafir edildi. Etkinlik, gazilere ve ailelerine gösterilen ilgiyle dikkat çekti.

Programda neler yaşandı:

Katılımcılarla yapılan görüşmelerde, vatanın bağımsızlığı ile birlik ve beraberliği için fedakârlık gösteren gazilere duyulan minnet ve şükran sıkça vurgulandı. Gaziler ve aileleriyle sıcak bir ortamda gerçekleştirilen sohbetler, karşılıklı saygı ve teşekkür ifadeleriyle devam etti.

Kızılay başkanının mesajı:

Muradiye İlçe Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, gazilerin Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Yay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm gazilerin saygı, minnet ve şükranla anıldığını ifade etti ve gazilerin ile ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Program, gaziler ve aileleriyle yapılan samimi sohbetin ardından sona erdi; etkinlik, yerel düzeyde gazilere yönelik saygı ve dayanışma duygusunu pekiştirdi.

VAN'IN MURADİYE İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KAPSAMINDA GAZİLER VE YAKINLARI, MURADİYE İLÇE KIZILAY ŞUBESİ TARAFINDAN MİSAFİR EDİLDİ.