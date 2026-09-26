Muradiye şelalesi sınır ötesi ilginin odağı oldu

Muradiye Şelalesi İranlı ziyaretçilerin gündeminde

Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, doğası ve kolay ulaşımıyla sadece yerli değil yabancı turistlerin de rotasında yer alıyor. Son dönemde özellikle İran'dan gelen gezginlerin şelaleye olan ilgisi dikkat çekiyor. Bölgeyi tercih eden ziyaretçiler, yeşil dokunun ve su manzarasının sunduğu karelerde bolca fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Ziyaretçilerin deneyimleri:

İranlı turistler, şelalenin sunduğu panoramik görüntü ve çevresindeki dinlendirici atmosfer nedeniyle burayı programlarına alıyor. Ziyaretçiler, yürüyüş yollarında ve izleme alanlarında fotoğraf molaları veriyor, doğayla iç içe vakit geçirmenin önemini vurguluyor. Özellikle grup gezilerinde şelale, hem dinlenme hem de fotoğraf odaklı durak olarak öne çıkıyor.

Rehberlerden ve yerel halktan gelen tepkiler:

Grup rehberi Murat Fırat, İranlı turistlerin şelaleyi sık tercih ettiğini belirterek, "İranlı turistler en çok ziyaret ettikleri yer Muradiye Şelalesi. Ben rehberlik yapıyorum. Genellikle bu eşsiz manzarayı seçtikleri için yerel halk olarak biz de memnunuz" dedi. Yerel ekonomi ve turizm hizmetleri, gelen misafirlerin ilgisiyle canlanırken, alanın korunması ve sürdürülebilir kullanımının önemi de vurgulanıyor.

Muradiye Şelalesi, dört mevsim farklı bir görsellik sunduğu için hem günübirlik ziyaretçiler hem de bölgeyi daha uzun süre keşfetmek isteyenler için tercih edilmeye devam ediyor. Ziyaretçiler ve rehberler, alanın doğal dokusunun korunarak daha fazla insanla buluşturulmasını istiyor.

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNDE BULUNAN MURADİYE ŞELALESİ, HER MEVSİM YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERİN UĞRAK NOKTALARI ARASINDA YER ALIYOR.