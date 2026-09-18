Muradiye'de altyapı çalışmaları sırasında su faturalarına yarı fiyat desteği

MASKİ kararıyla Muradiye'de su faturalarına geçici indirim

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde devam eden ve Manisa tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından biri olarak nitelenen çalışmalar nedeniyle, su tarifelerinde geçici bir indirim uygulaması hayata geçirildi. MASKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karara göre, altyapı çalışmaları tamamlanana dek aboneler rahatlatılacak.

uygulamanın kapsamı:

Karar doğrultusunda mesken aboneleri için üst sınır 12 metreküp, iş yeri aboneleri için ise üst sınır 10 metreküp esas alınarak tarifelerde yüzde 50 indirim uygulanacak. İndirim, çalışmaların tamamlanacağı tarih olarak belirtilen 30 Haziran 2027'ye kadar yürürlükte kalacak.

İndirim kararı, mahallede altyapı nedeniyle yaşanan günlük hayat sıkıntılarını hafifletmeyi ve yatırım sürecindeki yükü azaltmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri uygulamanın geçici bir destek olduğunu ve çalışmanın tamamlanmasının ardından modern altyapıdan herkesin faydalanacağını vurguluyor.

vatandaşların değerlendirmeleri:

Muradiye sakinleri, çalışma sürecinin çeşitli zorluklar getirdiğini ancak nihai sonuçtan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtiyor. Çok sayıda vatandaş, su indirimini sürecin yükünü azaltan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Mahalle sakinlerinden Faruk Uran, "Muradiye’de gerçekleşen çalışmalardan dolayı zorluklarımız var. Ama dilerim en yakın zamanda biter ve biz de mutlu bir şekilde yaşarız. Aslen çalışmalardan dolayı çok memnunum. Besim Başkanımıza Muradiye halkını düşündüğü ve suya indirim yaptığı için teşekkür ediyorum. Sonunda iyi olacağı kanaatindeyim" dedi.

Gürsoy Gürbüz ise, "İnsanlar Manisa’nın diğer taraflarında yaşayanlara göre hem su basıncından hem de günlük kesintilerden dolayı çok mağdur oluyorlardı. Bence yüzde 50 indirim olması çok mantıklı ve Muradiye halkının da çok hoşuna giden bir karar. Besim Başkan’a ve arkadaşlarına başarılar, işlerine de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer bazı mahalle sakinleri de benzer memnuniyetlerini dile getirdi: Turgut Eser, "Çok iyi, çok güzel. Biz belediye başkanımızdan memnunuz. Hiç yapılmayan altyapıyı yapıyor, sıfırdan altyapı oluyor. Sıkıntı var ama her şey de oluyor. Biz memnunuz" derken; Necdet Kalecik, "Besim Başkan’a çok teşekkür ederiz, kendisini zaten çok seviyoruz. Muradiye’ye yaptıklarından dolayı canı gönülden teşekkür ederiz. Biraz sıkıntılar var ama bunlar olacak. Madem ki bir şeyler istiyoruz ve o da yapıyor, bir şeylere katlanacağız artık. Kendisine çok teşekkür ederiz, çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Şenol Erkan, indirimi kısa ve net biçimde özetleyerek, "Suda yüzde 50 indirim oldu. Ben vatandaşım, bundan mutlu olurum" dedi. Cesim Del ise uygulamayı, "Çok mutluluk verici bir olay. Eğer öyle bir şey varsa gerçekten tebrik etmek lazım. Biz mutlu oluruz böyle bir şey olursa. İnsanlar zaten sıkıntı içerisinde, güzel bir olay" sözleriyle değerlendirdi.

belediye mesajı:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada yatırım sürecinde vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti: "Muradiye’de altyapı çalışmalarımız hızla devam ederken, halkımızın yanında oluyoruz. Muradiye Mahallesi’nde ev ve iş yerlerinde su fiyatlarında yüzde 50 indirim gerçekleştirdik. Yapım sürecindeki geçici rahatsızlıklara gösterdikleri sabır ve anlayış için tüm Muradiye halkına teşekkür ediyorum. Manisa’mızın 17 ilçesinde altyapıyı güçlendirecek yatırımlarımıza devam edeceğiz".

Yetkililer, indirim uygulamasının Muradiye'de yürütülen altyapı çalışmaları süresince vatandaşların üzerindeki ekonomik baskıyı hafifletmeyi hedeflediğini, yatırım tamamlandığında ise bölgenin daha sağlıklı ve modern bir altyapıya kavuşacağını belirtiyor.

MANİSA TARİHİNİN EN BÜYÜK ALTYAPI YATIRIMLARINDAN BİRİNİN SÜRDÜĞÜ YUNUSEMRE İLÇESİ MURADİYE MAHALLESİ’NDE, ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANACAĞI 30 HAZİRAN 2027 TARİHİNE KADAR SU TARİFELERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULANMASI VATANDAŞLAR TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANDI