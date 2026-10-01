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Muradiye’de gençlere trafik, polislik rolleri ve güvenli internet eğitimi

Van’ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri Yavuz Selim Ortaokulunda 8. sınıf öğrencilerine polislik, trafik ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Muradiye’de gençlere trafik, polislik rolleri ve güvenli internet eğitimi

Muradiye'de bilgilendirme toplantısı:

Van’ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen eğitim programı, Yavuz Selim Ortaokulu'nda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Etkinliği yürüten birim olarak Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Büro Amirliği görev aldı.

eğitimin ana başlıkları:

Eğitimde öğrencilere polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı; görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca trafik kuralları ile ilgili temel uygulamalar anlattı ve günlük hayatta alınması gereken önlemler vurgulandı. Programın önemli bir bölümünü ise güvenli ve bilinçli internet kullanımı oluşturdu.

öğrenci katılımı ve amaç:

Öğrencilerin merak ettikleri sorulara yanıtların verildiği toplantıda, gençlerin trafik kurallarına uyma bilincinin artırılması ve interneti güvenli şekilde kullanma alışkanlığı kazanmalarının sağlanması amaçlandı. Eğitim, hem bilgilendirme hem de farkındalık oluşturma hedefiyle tamamlandı.

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ...

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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