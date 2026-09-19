Muradiye'de gönüllüler köy köy gezip 2 bin çocuğa giyim desteği sağladı

Türk Kızılay Muradiye Şubesi’nin saha çalışmaları devam ediyor

Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, ilçe merkezi ve köylerde yürüttükleri yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor. Ekipler, saha ziyaretleri sırasında ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek destek sağlıyor. Çalışmalar kapsamında köy köy gezilerek yaklaşık 2 bin çocuğa giyim desteği verildi.

Köy ziyaretleri ve dağıtım süreci:

Gönüllüler, planlı ziyaretlerle öncelik listesi oluşturup ailelere doğrudan giyim malzemesi ulaştırdı. Dağıtımlar, yerel ihtiyaçlar gözetilerek ve ailelerle birebir görüşülerek gerçekleştirildi. Bu yöntemle hem gereksinimler daha doğru tespit edildi hem de yardımın ulaştığı hanelerdeki durum gözlemlendi.

Bireysel destek: tekerlekli sandalye teslimatı:

Yardım çalışmaları kapsamında Kemer Köprü Mahallesi’nde yaşayan Muhammet Ebrem adlı ihtiyaç sahibi vatandaşa da kullanımına uygun tekerlekli sandalye teslim edildi. Gönüllüler, benzer bireysel destek taleplerini de imkanlar doğrultusunda karşılamaya devam ediyor.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, yürütülen çalışmalara ilişkin olarak şunları söyledi: "Gönüllülerimizle birlikte köy köy gezerek ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin çocuğumuza giyim desteği ulaştırdık. Bunun yanında ihtiyaç sahibi Muhammet Ebrem kardeşimize de tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Bizim için en büyük mutluluk, ulaştığımız çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olabilmek. Bundan sonra da imkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz".

Kızılay Muradiye ekipleri, yerel gönüllülerle koordinasyonu sürdürerek benzer yardım faaliyetlerini tekrarlamayı ve ihtiyaç sahibi ailelere erişimi artırmayı hedefliyor.

TÜRK KIZILAY MURADİYE ŞUBESİ GÖNÜLLÜLERİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK YARDIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. GÖNÜLLÜLER, KÖY KÖY GEZEREK 2 BİN ÇOCUĞA GİYİM DESTEĞİ ULAŞTIRIRKEN, İHTİYAÇ SAHİBİ BİR VATANDAŞA DA TEKERLEKLİ SANDALYE TESLİM ETTİ.