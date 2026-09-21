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Muradiye'de kütüphane aileleri üretime, çocukları keşfe taşıyor

Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin 'Annemle Kütüphanedeyim' programı, anneleri üretim atölyelerine, çocukları erken okuma ve oyunla öğrenmeye yönlendiriyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:42

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Muradiye'de kütüphane aileleri üretime, çocukları keşfe taşıyor

Muradiye'de kütüphane aileyi merkezine alan bir yaşam alanına dönüştü:

Van'ın Muradiye ilçesinde yer alan Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, erken çocukluk döneminde okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği etkinliklerle öne çıkıyor. 'Annemle Kütüphanedeyim' adlı buluşmalar, kütüphaneyi yalnızca sessiz bir okuma alanı olmaktan çıkarıp çok yönlü bir öğrenme ve yaşam merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Bu çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe konulan ve 2026–2035 yıllarını kapsayan 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu ile paralel ilerliyor.

Çocuklara yönelik programlar:

Kütüphanede minikler, yaş gruplarına uygun masal saatleri ve etkileşimli okuma çemberleri ile kitaplarla tanışıyor. Etkinlikler; hikâye dinleme, rol yapma ve grup içi etkileşimlerle çocukların dil, sosyal ve duygusal gelişimini destekliyor. Okuma sonrası düzenlenen boyama çalışmaları ise çocukların ince motor ve duyusal becerilerini güçlendiriyor. Programlar, farklılıkların zenginliğini ve öz farkındalığı kavrayan bir öğrenme atmosferi sunacak şekilde planlanıyor.

Anneler için üretim atölyeleri ve sosyal destek:

Aynı zamanda kütüphane, anneleri el emeği üretim atölyelerinde bir araya getiriyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen atölyelerde ahşap anahtarlık süsleme ve buzdolabı magneti tasarlama gibi uygulamalı çalışmalar yapılıyor. Bu oturumlar, annelere hem yeni beceriler kazandırıyor hem de çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirme ve sosyalleşme imkânı sunuyor.

Miras Kızılkaya, kütüphanenin amaçlarını şu sözlerle özetliyor: "Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanesi olarak temel gayemiz, burayı sadece kitapların okunduğu bir alan değil, ailelerimizin birlikte ürettiği, öğrendiği ve kaliteli vakit geçirdiği yaşayan bir bilgi merkezine dönüştürmeye çalışmaktır. Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen ‘Aile ve Nüfus 10 Yıllık Vizyonu’ doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ‘Annemle Kütüphanedeyim’ etkinliğimizde miniklerimiz masalların sihirli dünyasından keşfe çıkarken, annelerimiz de el emeği atölyelerimizde keyifle üretiyor. Hem güçlü aile yapısını desteklemek, hem de çocuklarımıza erken yaşta okuma sevgisi aşılamak adına tüm anne ve yavrularımızı bu sıcak yuvaya davet ediyoruz" dedi.

Program, yerel aile yapısını desteklemeyi ve çocuklara erken yaşta okuma sevgisi kazandırmayı amaçlayan somut bir adım olarak sunuluyor. Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, bölgedeki anneler ve çocuklar için hem eğitimsel hem de sosyal bir merkez haline gelmeyi sürdürüyor.

VAN&#039;IN MURADİYE BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ, ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OKUMA KÜLTÜRÜNÜ...

VAN'IN MURADİYE BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ, ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OKUMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK VE AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERLE DİKKAT ÇEKİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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