Muradiye'de okula ulaşım çamura takıldı

Okul yolu çamur deryasına döndü:

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde süren toplu konut inşaatı, mahalledeki tek ulaşım güzergahını çamura çevirdi. İş makineleriyle yapılan çalışmalar ve son yağışlar sonucu yolun batağa dönmesi, yüzlerce öğrenci için günlük bir çileye dönüşmüş durumda.

Çamurla kaplı güzergahtan geçen öğrenciler, sabahları iki kız lisesine ulaşmakta zorlanıyor. Bölgedeki tek bağlantı yolunu kullanan öğrenciler, Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Muradiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giderken ayakkabı ve kıyafetlerinin çamur içinde kaldığını söylüyor.

öğrenciler ne diyor:

Okul yolunda yaşananları anlatan lise öğrencisi Z.A., "Haftalardır bu yolu kullanmak zorundayız çünkü okula giden başka hiçbir yol yok. Yağmur yağdığı zaman buralar tamamen bataklık oluyor. Ayakkabılarımız, kıyafetlerimiz çamur içinde kalıyor. Derse girdiğimizde kıyafetlerimizi temizlemekten ders dinleyemiyoruz. Hijyen deseniz zaten yok. Biz sadece düzgün bir yoldan yürüyerek okulumuza gitmek istiyoruz" diye konuştu.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Mahalle sakini Ahmet Aydın ise çocukların her gün aynı sıkıntıyı yaşadığını belirterek, "Burada konut çalışması var, güzel bir hizmet yapılıyor ama yapalım derken olan bizim çocuklarımıza oluyor. İki tane kız lisemizin tek ulaşım güzergahı burası. Haftalardır tek bir yetkili gelip buraya bir çakıl bile dökmedi. Çocuklarımız sabahın köründe çamurun içinde bata çıka okula gitmeye çalışıyor. Yağışlar daha da artmadan bu yola geçici de olsa bir çare bulunsun, bu çile artık son bulsun" ifadelerini kullandı.

Veliler ve öğrenciler, yetkililerden yolun kısa süreliğine de olsa stabilize edilmesi veya geçici önlem alınmasını talep ediyor. Bölgedeki çalışmalar tamamlanana dek ulaşımın güvenli ve hijyenik hale getirilmesi, okula düzenli erişim açısından öncelik olarak görülüyor.

MURADİYE İLÇESİNDE TOPLU KONUT İNŞAATI NEDENİYLE ÇAMUR DERYASINA DÖNEN OKUL YOLU, İKİ LİSEDE EĞİTİM GÖREN YÜZLERCE ÖĞRENCİYİ MAĞDUR ETTİ.