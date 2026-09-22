Muradiye'de yıkım sırasında bina kısmı çöktü, bitişikteki duvar yıkıldı

beşiktaş muradiye mahallesi'nde olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Muradiye Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışması kapsamında yıkımı yapılan bir binanın bir kısmı çöktü. Çökme sonucu, bitişikte yer alan 4 katlı binanın 1’inci katındaki dairenin duvarı yıkıldı. İnşaattan düşen molozlar sokağa saçılırken, çevrede panik yaşandı.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri ve ilgili birimler tarafından hasar tespiti yapıldı. Zarar gören bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara belediye ekipleri tarafından geçici konaklama ve destek sağlanacağı bildirildi.

mahalle sakininin anlattıkları:

Tahliye edilen binada oturan Kezban İnce, yaşadığı korkuyu ve evin durumunu şu sözlerle aktardı: Kırdılar, döktüler. Burası böyle kaldı. Ondan sonra başladılar kırmaya. Şu haline bakın. Evlerde huzurumuz yok. Çok korktum, uyuyamadım yatak sallanıyor. Duvarlar sallandı. Aşağılar da berbatmış

İSTANBUL BEŞİKTAŞ'TA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN BİNANIN BİR KISMI ÇÖKERKEN, BİTİŞİKTEKİ 4 KATLI BİNANIN 1'İNCİ KATINDAKİ DAİRENİN DUVARI YIKILDI. SOKAĞA MOLOZLARIN DÜŞMESİ PANİĞE NEDEN OLURKEN, BİNA TAHLİYE EDİLDİ.