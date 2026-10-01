Muradiye'den manisa'ya umut: beş yılda ayağa kaldırılan organize sanayi bölgesi

Muradiye OSB'de beş yıllık dönüşüm:

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 25 yıldır var olan Muradiye sanayi bölgesinin son beş yılda kapsamlı bir dönüşüm geçirdiğini söyledi. Kıvırcık, bölgenin altyapı ve üstyapı eksikliklerinin 5 yılda tamamlandığını vurgulayarak, "Sanayi bölgemizin altyapı ve üstyapı eksikliklerini beş yılda tamamladık. Bunların hepsi inanmakla ve çalışmakla oldu" ifadelerini kullandı.

Kıvırcık, 30 yılı aşan sanayicilik geçmişine dayanarak, dönüşümün arkasında kararlı bir vizyon ve çalışma kültürünün bulunduğunu belirtti. Muradiye OSB'deki değişimin, yerel sanayi için somut bir referans niteliği taşıdığına dikkat çekti.

seçimler ve beyaz liste vurgusu:

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) komite ve meclis üyeleri seçimi 2 Ekim Cuma günü yapılacak. Kıvırcık, bu seçimlerin Manisa için hayırlı olmasını dileyerek, sanayicilerin ağırlıkta olduğu 16. ve 23. meslek komitelerine beyaz liste ile aday olan arkadaşlarının hem oda hem şehir sanayisine yeni bir soluk getireceğine inandığını söyledi.

Seçim sürecinde aday olanların yanında yer almasının nedenini, onların sanayiye dair hayallerini ve vizyonlarını paylaşmak olarak açıklayan Kıvırcık, arkadaşlarının çıktıkları yolda destekçisi olmanın doğal olduğunu belirtti.

manisa sanayisinin temsili ve eleştiriler:

Kıvırcık, Manisa TSO bünyesinde sanayinin yeterince temsil edilmediği yönünde eleştirilerde bulundu. Geçtiğimiz dönemde sanayi gündemlerinin suni kaldığı, komite üyelerinin ise seçim dönemleri dışında ziyaret edilmediği izlenimini dile getirdi. Buna bağlı olarak 2018'den bu yana Manisa sanayisi adına kayda değer adımlar atılmadığını düşündüğünü belirtti.

Bu süreçlerin, şehir için "kayıp yıllar" oluşturduğunu söyleyen Kıvırcık, güçlü temsil ve hızlı çözüm mekanizmalarının tesis edilmesinin önemine vurgu yaptı.

evrenos sanayi bölgesi ve beklentiler:

Kıvırcık, 16. ve 23. komitelere aday olanların Evrenos Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalarını da olumlu bulduğunu ifade etti. Evrenos’un Manisa sanayisi için "kanayan yara" olduğunu söyleyerek, adayların bu sorunu dert edinmelerinin sevindirici olduğunu belirtti.

Seçildiğinde bu tür gerçek gündemlerin çözümüne yönelik adımlar atacak temsilcilerin görev almasının, Manisa sanayisinin sorunlarına kalıcı katkı sağlayacağına inandığını ekledi.

Sonuç olarak Kıvırcık, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nin beş yıllık değişiminin Manisa sanayisi için bir umut ışığı olduğunu ve bu umudu büyütmek isteyenlere başarı dilediğini belirtti.

MURADİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OSMAN KIVIRCIK, MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN 2 EKİM CUMA GÜNÜ YAPILACAK KOMİTE VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİMİ ÖNCESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU