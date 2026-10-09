Murat Ağırel adliyeye geldi: fon soruşturması kapsamında ifade verecek

Murat Ağırel adliyeye geldi
Gazeteci Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi.
İddianın kapsamı:
Soruşturma, Ağırel'in soruşturmaya ilişkin olarak kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamada bulunduğu iddiası üzerine başlatıldı. İddia metninde yer alan "kamuoyunu yanıltıcı" nitelemesi soruşturmanın temel gerekçesini oluşturuyor.
İfade süreci ve prosedür:
Adliyeye gelişin ardından ifade işlemlerinin savcılık tarafından yürütülmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında delil ve beyanları değerlendirerek süreci sürdürecek; ifade sonrasında hangi adımların atılacağına yine savcılık karar verecek.
Olayla ilgili resmi açıklamalar ve ilerleyen süreçte yapılacak beyanlar, soruşturmanın seyri hakkında belirleyici olacak.
Murat Ağırel ifade vermek için adliyeye geldi
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