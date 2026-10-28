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Murat Kanyonu'nda 50–60 metre yükseklikte ip üstü gösterisi

Murat Kanyonu'nda kurulan 120 metrelik highline hattında, yerden 50–60 metre yükseklikte sporcular güvenlik önlemleriyle dikkat çekici yürüyüşler yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:29

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Murat Kanyonu'nda 50–60 metre yükseklikte ip üstü gösterisi

Murat Kanyonu'nda gösteri:

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda highline sporcuları, yerden 50-60 metre yükseklikte kurulan ip hattında izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Etkinlikte sporcular, kanyonun sarp kayalıkları arasında yaklaşık 120 metre uzunluğundaki hattı kullanarak yürüdü.

Gösteride öne çıkanlar:

Organizasyon, kaymakamın davetiyle gerçekleşti. Highline sporcusu Enes Uçar, yaklaşık 6 yıldır bu sporla uğraştığını belirterek etkinlik alanının görsel etkisini vurguladı: "Kanyonun derinlik algısı oldukça etkileyici." Sporcular, kayalıklara yaklaşmamak için hattın yaklaşık 100 metrelik bölümünde yürüyüş yapmayı tercih etti ve dengelerini korumaya odaklandı.

Güvenlik ve teknik düzenlemeler:

Uçar, yürüyüş öncesinde hazırlıkların tamamlandığını ve gerekli kontrollerin yapıldığını aktardı. Highline gösterisinde ana ipın yanı sıra yedek güvenlik hattı kullanıldığı; sporcuların emniyet kemerleriyle ana ipe bağlanarak ilerlediği belirtildi. Bu önlemler, kanyonun sarp yapısı ve yüksekliği göz önünde bulundurularak alındı.

Etkinlik, sporcuların teknik becerilerini ve kanyonun etkileyici coğrafi yapısını ortaya koyarken izleyicilere güvenlikle harmanlanmış görsel bir gösteri sundu.

AĞRI’NIN DİYADİN İLÇESİNDEKİ MURAT KANYONU’NDA, YERDEN 50-60 METRE YÜKSEKLİKTE KURULAN İP ÜZERİNDE...

AĞRI’NIN DİYADİN İLÇESİNDEKİ MURAT KANYONU’NDA, YERDEN 50-60 METRE YÜKSEKLİKTE KURULAN İP ÜZERİNDE YÜRÜYEN HİGHLİNE SPORCULARI, İZLEYENLERE HEYECAN DOLU ANLAR YAŞATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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