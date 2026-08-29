Murat nehri'nde aranan kişinin cesedi bulundu

Murat Nehri'nde arama kurtarma çalışması sonrası cansız beden çıkarıldı

Elazığ'da Muratbağı köyü yakınlarında Murat Nehri'ne giren Ahmet Atilla (46) kayboldu. Yakınlarının haber vermesiyle bölgede arama çalışması başlatıldı.

Olay yeri ve ilk bulgular:

Edinilen bilgiye göre, evden çıkan Ahmet Atilla nehir kenarına gelerek suya girdi. Bir süre kendisine ulaşamayan yakınları, şahsın aracını Murat Nehri kenarında görmeleri üzerine kendi imkânlarıyla aramaya başladı ve durumu resmi ekiplerle paylaştı.

Ekiplerin müdahalesi ve adli süreç:

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, su altı araması yürütüldü ve şahsın cansız bedeni bir süre sonra kurbağa adamlar tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Atilla'nın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER, SUYUN ALTINDA ÇALIŞMA YAPTI