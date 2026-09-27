Muratlı çevreyolunda devrilen araçla sonuçlanan kavşak çarpışması

Muratlı çevreyolunda kaza:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolu Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında gece saatlerinde iki aracın çarpışması trafiği etkiledi. Kazada D.T. idaresindeki otomobil ile H.B. yönetimindeki servis aracı çarpıştı; çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri devrilerek yan yattı.

Kaza anı ve araçlardaki hasar:

Olayın oluş sebebi yetkililerce henüz belirlenemedi. Çarpışma sonucu araçlarda belirgin maddi hasar meydana geldi, devrilme nedeniyle daha ağır bir tablo yaşanmadı; bölgeden, ciddi yaralanma bildirilmedi.

Müdahale ve yolun açılması:

İhbar üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olası yeni aksaklıkları önledi. Kaza yapan araçlar çağrılan kurtarıcı yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı ve yol güvenli şekilde yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.